Fedez e Chiara Ferragni vacanza nel lusso: cifra stellare per la mini...

Un compleanno va festeggiato come si deve. Fedez e Chiara Ferragni hanno voluto fare un piccolo viaggio che ha avuto però un costo ingente.

La famiglia Ferragnez si può permettere anche questo. Chiara Ferragni e Fedez per festeggiare il compleanno hanno speso un bel po’ di soldini.

Dopo le polemiche derivato dallo sfogo di Fedez durante il Concerto del Primo Maggio, la famiglia Ferragnez ha voluto staccare con un viaggio alla ricerca della tranquillità. E dove se non in mezzo alla natura secolare? Ecco dove sono andati i coniugi vip e quanto hanno speso.

Fedez e Chiara Ferragni, vacanze da sogno: quanto hanno speso

Una pausa, dopo la polemica degli ultimi giorni se la meritano anche Fedez e Chiara Ferragni. I due sono andati in vacanza per festeggiare il compleanno dell’influencer con i piccoli Leone e Vittoria.

Un regalo di Fedez a sua moglie questa piccola vacanza, cosa molto comune tra i due. Per i suoi 34 anni Chiara ha voluto festeggiare in Italia.

Ha compiuto gli anni il 7 maggio Chiara: Fedez ha deciso di portarla in Toscana, una meta a loro particolarmente cara, nello specifico la Maremma fra Castiglion della Pescaia e Orbetello.

Antana Resort: quanto hanno pagato i Ferragnez?

Ovviamente, i due hanno scelto il servizio di lusso: il resort scelto si trova, infatti, vicinissima al mare , 20 chilometri da Grosseto, immerso nel verde della maremma toscana. L’Andana Resort è molto bello ed è composto da due edifici, la Villa e la Fattoria uniti dal giardino d’inverno.

Un ambiente raffinatissimo dal tocco naturale e genuino. La famiglia Ferragnez per il pranzo ha scelto Torre di Talamonaccio, una villa – di lusso ça va sans dir – a Talamone da cui si gode una spettacolare vista sul mare.

Ma quanto hanno speso i due? A Torre di Talamonaccio una vacanza costa circa 2 mila euro al giorno, mentre una notte nella suite Prestige dell’Andana Resort poco più di 1000 euro. Ai costi ovviamente non sono aggiunti quelli di pranzo e cena. Insomma, i due sanno come divertirsi e stare in totale relax.