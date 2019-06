Fedez ‘Voglio il test del DNA per Leone’: la richiesta scioccante alla Ferragni

Fedez, il cantante rapper italiano, mette in dubbio la federtà di Chiara Ferragni e chiede il test del DNA del piccolo Leo

Fedez, marito della fashion blogger più pagata in Italia, Chiara Ferragni, ha fatto una richiesta assurda alla moglie sul suo profilo personale di Instagram. Il cantante dopo una bellissima esperienza a The Voice si è preso un po di tempo per se stesso e la famiglia. Come in molti sanno infatti Fedez è ormai diventato papà, e come ogni papà ha molti doveri nei confronti del piccolo Leo che ormai, sui social, è già diventata una star.

Fedez richiesta assurda alla Ferragni

Il piccolo Leo è amatissimo dai fan della coppia Ferragnez che a quanto pare, non possono far a meno di pubblicare video e foto divertenti del loro bambino. Il piccolo Leo infatti è sempre sorridente e gioioso ed assomiglia in un modo incredibile a mamma Ferragni. Ma qualcosa non quadra al papà Fedez. Pare infatti che il giovane rapper, abbia fatto visita alla sua nonna paterna che gli ha mostrato delle foto di lui da piccolo, completamente differente dal piccolo Leo.

Fedez e il test del DNA

Fedez infatti, ha notato come il suo piccolo Leo non gli somigli affatto. A quanto pare infatti, il cantante ha pubblicato sulle sue instagram stories due foto che lo ritraggono da bambino mentre cerca di capire quali sono le somiglianze al piccolo Leo.

Effettivamente Fedez non gli somiglia per niente, il piccolo Leo infatti, somiglia più a mamma Chiara e non al papà. Il rapper allora ironizzando sulla cosa, ha deciso di postare le foto, chiedendo alla moglie Ferragni il test del DNA.

Fedez prende la cosa molto ironicamente e menzionando la sua amata Chiara, scherza cosi: