Chiara Ferragni e Fedez si dicono addio in un video social che fa emozionare tantissimo i fan. Ecco il motivo della separazione

A causa della pandemia di Coronavirus, molte coppie si sono separate, in quanto la convivenza forzata è stata deleteria per i vari rapporti, soprattutto tra i vip. I primi a dividersi sono stati Belen Rodriguez e Stefano De Martino, ma di certo non sono gli unici.

Brutto colpo, infatti, anche per i fan dei Ferragnez: Fedez, infatti, ha pubblicato un video su Instagram che ha fatto tremare il cuore di tante persone che seguono lui e l’influencer ed imprenditrice, Chiara Ferragni. Anche la loro coppia è scoppiata definitivamente?

Fedez e Chiara Ferragni, addio definitivo?

Il video pubblicato da Fedez sul suo account ufficiale Instagram ha fatto preoccupare molti i fan. Nel filmato, il rapper dice “addio” a sua moglie, ma tranquilli, la loro storia non è certo finita.

Si tratta, infatti, di un arrivederci – più che altro – visto che l’artista e l’influencer dovranno stare separati per qualche giorno per motivi di lavoro.

A causa degli impegni, inoltre, la coppia dovrà anche allontanarsi dal piccolo Leo, protagonista – sempre più spesso – di post e storie sia della mamma che del papà.

Fedez ritorna ad esibirsi dal vivo

Il rapper milanese ritorna sulle scene musicali e – per la gioia dei fan – a calcare nuovamente i palchi di tutta Italia. La vita, dunque, va avanti e lo fa nel migliore dei modi, a contatto con il pubblico che non vedeva l’ora di poterlo ascoltare dal vivo.

Fedez, infatti, dopo aver salutato la moglie in aeroporto, è partito con un volo verso Otranto, mentre Chiara era diretta a Lecce: di recente, ha visitato anche gli Uffizi, facendo incrementare le visite di quasi il 30%. Ben fatto, Chiara!

I Ferragnez, infine, si riuniranno in Sardegna. Dopo il lockdown, infatti, un meritato periodo di vacanza è quello che ci voleva per Leone e i suoi affiatati genitori.