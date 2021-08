Federico Zampaglione si sposa, la reazione della sua ex Claudia Gerini: “Mi...

L’attrice ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Gente dicendosi felice per il lieto evento, anche se non ha fatto mistero della sua sensazione.

Il cantante e l’attrice sono stati legati per undici anni e hanno avuto una figlia di nome Linda.

Federico Zampaglione e Claudia Gerini

I due sono stati legati sentimentalmente per ben undici anni, ma ora gli occhi di Federico sono solo per Gilda Marra, attrice 39enne con cui di recente ha annunciato il lieto evento.

Il leader dei Tiromancino e Claudia hanno anche avuto una figlia nel 2009, ma non si sono mai sposati, anzi hanno preso strade diverse.

Ma sono comunque rimasti in ottimi rapporti, per il bene della loro piccola.

Per questo l’attrice ha accolto con gioia le nozze del suo ex compagno, infatti ha rivelato:

“Sono molto felice per lui, ragazza stupenda.”

Inoltre l’attrice, da come possiamo notare da questa affermazione, ha un bellissimo rapporto con Gilda.

Ma nonostante ciò, non ha fatto mistero di ciò che ha provato quando ha saputo del lieto evento:

“Mi fa un po’ impressione, sarei ipocrita a dire che non mi fa effetto. Siamo una famiglia allargata”.

Addirittura sarà anche presente alla cerimonia.

Claudia Gerini e Federico Zampaglione: il motivo del perché non si sono mai sposati

Nel corso dell’intervista la Gerini ha voluto spiegare perché lei e il suo ex compagno non sono mai convolati a nozze, nonostante siano stati per molto tempo insieme.

Claudia aveva già un matrimonio alle spalle con Alessandro Enginoli e il divorzio, quando la coppia si era decisa al grande passo, non era ancora stato completato.

Ora non è tempo di pensare al passato, l’attrice è davvero contenta di questo grande passo, anche le sue due figlie sono molto felici, come ha spiegato:

“Sono felicissime, Linda soprattutto ma anche Rosa: suo papà è sempre il benvenuto a casa mia”.

Insomma, a quanto pare è una bellissima famiglia allargata, senza nessun rancore ma solamente tanta felicità e amore.

Leggi anche –> Eros Ramazzotti mostra a tutti la sua fidanzata: il post stupisce i fan