Federico Rossi, dal passato difficile al dramma privato: chi è Fede del duo Benji e Fede

Federico Rossi, era Fede, cantante dell’amatissimo duo Benji e Fede che ci ha fatto danzare per intere estati sulle note dei loro tormentoni.

Come è noto da diverso tempo, il celebre duo si è però sciolto, seppur con serenità hanno rivelato i due artisti, non hanno proferito parola sui motivi che hanno portato alla rottura.

Ma oggi parliamo dell’artista modenese, il quale sta intraprendendo la sua carriera solistica, e presenterà durante la trasmissione di Silvia Toffanin il suo nuovo lavoro discografico, ‘Pesche’, insieme alla sua compagna Paola di Benedetto, con la quale è legato dal 2018 e che gli è stato accanto in questi anni difficili, costellati da dolorosi drammi.

La vita dell’ex cantante di Benji e Fede è stata purtroppo caratterizzata da tre importanti lutti. Il primo ha segnato la sua infanzia, con la morte prematura di suo fratello Mirko. In questi ultimi anni invece ha vissuto ha subito la perdita di due capisaldi della sua famiglia suo padre e sua nonna.

Due drammi di cui aveva già parlato in una precedente intervista sempre a Verissimo insieme a Benji:

‘Abbiamo affrontato due lutti, da parte mia. Ho perso la nonna e il papà […] La musica è stata una valvola di sfogo per me, mi ha salvato’

rivelò Federico Rossi. Ma tra i devastanti lutti, il cantante modenese ha vissuto un periodo altrettanto buio, caratterizzato dalla depressione e dipendenza dall’alcool, raccontato nella biografia sua e di Fede, ‘Naked’ pubblicato lo scorso 2020:

‘La scorsa estate con l’alcol ho vissuto momenti troppo euforici dopo un periodo in cui ero depresso: ho esagerato e sono tornato in equilibrio. All’inizio mi vergognavo a dirlo, adesso non più’