Federico Rossi rompe il silenzio sull’ex fidanzata Paola di Benedetto: “Ecco in che rapporti siamo”

A distanza di mesi dalla rottura con Paola di Benedetto, Federico Rossi parla per la prima volta della sua ex.

Il cantante ha vuotato il sacco a Il Corriere della Sera e ha svelato in che rapporti si trova con la modella italiana.

Era il 10 giugno 2021 quando, dopo 3 anni di relazione, la modella Paola di Benedetto ha svelato di aver rotto con il fidanzato Federico Rossi.

L’ex madre natura di Ciao Darwin, oggi speaker di RTL 102.5, aveva annunciato tramite i social:

“Tanti di voi hanno notato in questo ultimo periodo del distacco tra me e Federico. In questi 3 anni ci siamo amati tanto e ci sono stati alti e bassi, come in tutte le storie d’amore che si rispettino. Questa volta, però, siamo giunti alla consapevolezza di voler proseguire le nostre vite da soli.”