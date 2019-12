Federico Pietrucci, chi è il ballerino di Amici 19: dal bullismo al successo

Chi è Federico Pietrucci, il giovane ballerino di Amici 19 che ha conquistato il banco del talent show

Scopriamo tutti i segreti di Federico Pietrucci, uno dei nuovi ballerini della scuola di Amici di Maria De Filippi.

Chi è Federico Pietrucci

Federico Pietrucci, 18 anni, nasce a Milano.

Durante l’adolescenza, il giovane decide di trasferirsi da Milano a Roma, con l’obiettivo di inseguire la sua passione per la danza: nella nuova città, infatti, Federico riesce a perfezionare la sua tecnica di danza, diventando un vero e proprio talento nell’hip hop.

Nel tentativo di farsi notare nel mondo dello spettacolo, il ballerino partecipa al programma di Tú Sí Que Vales, dove conquista il cuore del pubblico.

Pietrucci, oggi, fa parte della Urban Dance Academy di Roma ed è inoltre un nuovo concorrente della classe di ballo di Amici 19, sostenuto e appoggiato dal professore di danza Timor Steffens, che ha fortemente voluto il suo ingresso nel talent show più amato della televisione italiana.

Vita privata e curiosità

Purtroppo, non si hanno moltissime notizie sulla vita privata del giovane ballerino di Amici 19. Si sa che il ragazzo abbia uno splendido rapporto con la sua famiglia, e che inoltre sia single.

Una piccola curiosità su Federico è che il ballerino indossi sempre degli orecchini porta fortuna fin da piccolo.

Federico, nel corso della sua partecipazione a Tú Sí Que Vales ha svelato di essere stato vittima di bullismo.

Federico Pietrucci ha un profilo ufficiale su Instagram che conta più di 21 mila followers. L’artista aggiorna quotidianamente pagina per mantenere i suoi fan sempre al passo con le ultime novità all’interno della scuola di Amici.

Oltre alle foto e ai video delle sue esibizioni ad Amici di Maria De Filippi, Federico ha caricato anche le immagini più belle della sua vita privata, per farsi conoscere dal pubblico non solo come ballerino e artista, ma anche come essere umano.