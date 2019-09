Federico Lauri, chi è il “fashion style” dei Vip: curiosità, vita privata, fidanzata

Scopriamo qualche curiosità su uno degli hair stylist più famosi d’Italia, Federico Lauri della trasmissione di Real Time il Salone delle Meraviglie

Il profilo di Federico Lauri, uno dei volti più noti nel mondo dell’hair styling.

Chi è Federico Lauri

Nasce ad Anzio, in provincia di Roma, il 5 ottobre 1989.

Inizia a coltivare la sua passione per i capelli già all’età di 5 anni, quando si diletta nel creare acconciature per le bambole. Utilizza strambi utensili, come gli stuzzicadenti, e molta creatività.

Già a 13 anni, Federico inizia a lavorare presso un barbiere, dove si occupa di eseguire gli shampoo ai clienti. Inizialmente non viene neanche retribuito, ma Federico è deciso a farsi strada in questo settore, riuscendo ad assorbire come una spugna tutto ciò che concerne l’hair styling.

Dopo aver abbandonato studi accademici, Federico apre il suo primo salone ad Anzio. Crea un vero e proprio impero, quando decide di allargarsi con un negozio in corso Como (Milano) e con uno in Sardegna. Inaugura anche un salone in piazza di Spagna (Roma), uno a Roma Eur e un sesto a Napoli.

Ha inaugurato nel 2019 il suo show televisivo intitolato “Il salone delle meraviglie”.

Alcune curiosità

Federico Lauri è legato sentimentalmente a Letizia: i due hanno una bellissima bambina di nome Sophie Maelle, nata nel 2017.

La prima cliente di Federico nota nel mondo dello spettacolo è stata Valeria Marini, con la quale ha ancora un rapporto splendido.

Federico Lauri è ormai conosciuto in tutto il mondo, tanto da essere stato ingaggiato anche da alcune vip straniere, come Paris Hilton e Victoria Silvestedt.

Amante della sperimentazione e delle tecniche bizzarre, Federico ha dato vita a una nuovissima tintura a base di Nutella. La famosa crema di nocciole contiene molti oli e burri, in grado di nutrire i capelli e di conferire una leggera colorazione castano-dorata.