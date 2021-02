Il triste episodio è successo stamattina.

Federico Lauri è il parrucchiere più conosciuto d’Italia, nato e cresciuto ad Anzio.

La cittadina per lui è un punto di riferimento dato che lì è situato il salone del programma su Real Time chiamato “Il Salone Delle Meraviglie”.

Lui è un personaggio stravagante e sopra le righe. Schietto e senza peli sulla lingua, infatti per questo è molto apprezzato dal pubblico e dai salotti televisivi.

Ieri domenica 31 gennaio si è recato a Milano per partecipare al programma “Live Non è la D’Urso” condotto dalla apprezzatissima Barbara D’Urso.

Stamattina è andato in stazione a Milano per ritornare nella sua città d’origine, purtroppo è successo uno spiacevole incidente.

Federico è arrivato alla stazione trenta minuti prima, per sottoporsi ai controlli a causa del coronavirus.

Qualcosa è andato storto, dato che Federico ha dovuto aspettare venticinque minuti in fila e ha pure perso il treno.

Ma la cosa più grave che nessun controllo è stato svolto, nonostante Federico avesse sollecitato gli addetti.

Un vero disastro, oltre il danno anche la beffa!

Nelle storie, il parrucchiere mostra la lunghissima fila di persone, senza alcun distanziamento sociale, pronte per salire sul treno. Afferma in modo molto infastidito:

“Io ho perso il treno, ma voglio capire una cosa… in questa maniera non si prende il covid? Tutti appiccicati all’altro”.

Dopo poco il nervosismo si è fatto sentire.

Federico scoppia in lacrime e sbotta nelle storie dicendo:

” Ragazzi questa è la situazione il treno è partito, l’autocertificazione ce l’ho in mano e non l’hanno neanche guardata, mi hanno fatto perdere un treno per fare una fila di un’ora!”.