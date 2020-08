Si aggiunge un altro contagiato alla lunga lista dei positivi al Covid-19. Federico Lauri, classe 1990, noto hair stylist dei vip e protagonista del programma televisivo “Il salone delle meraviglie”, in onda su Real Time.

Tramite il suo profilo ufficiale di Instagram, Federico Fashion Style rende noto quanto segue:

L’hair stylist delle dive tranquillizza i suoi followers:

“Sono a casa in assoluto isolamento, ho la febbre e ho dei sintomi stranissimi! Mi raccomando ragazzi per tutti quelli che come me sono tornati dalle vacanze e hanno frequentato posti affollati fate subito il tampone! È importante per la vostra e per la salute degli altri! Vi tengo aggiornati”