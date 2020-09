Antonella Mosetti denuncia ‘Mi hai fatto cadere i capelli’: Federico Fashion style svela il debito della showgirl

Live-Non è La D’Urso, Antonella Mosetti contro Federico Fashion Style: parole al vetriolo nei confronti del noto hair stylist

Protagonista dello spazio dedicato alle cinque sfere, Federico Fashion Style è stato duramente attaccato da Antonella Mosetti: volano stracci in studio.

Domenica Live, Antonella Mosetti contro Federico Fashion Style

Domenica è andata in onda, su Canale 5, una nuova puntata di Live-Non è la D’Urso condotto da Barbara D’Urso. Come accade spesso, non sono mancati scontri tra gli ospiti in studio. La padrona di casa ha accolto nel suo salotto televisivo Federico Fashion Style, protagonista dello spazio dedicato alle cinque sfere.

Il noto hair stylist romano è al centro dell’attenzione mediatica a causa dell’accesa polemica sorta sui social. Alcuni, infatti, ritengono che i prezzi per recarsi nei suoi saloni sono eccessivamente alti.

Antonella Mosetti si è unita a questa polemica e, senza troppi giri di parole, ha reso noto il suo pensiero sul noto parrucchiere.

Parole al vetriolo nei confronti del noto hair stylist