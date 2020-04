Chi è Eleonora Abbagnato, la celebre ballerina originaria di Palermo, Etoile dell’Opéra di Paragi e dal 2015 direttrice del corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Roma

Scopriamo insieme tutti i segreti di Eleonora Abbagnato, dalla passione per il ballo alla carriera professionale, dalla vita privata con Federico Balzaretti all’amore per i figli.

Chi è Eleonora Abbagnato

Nasce a Palermo, il 30 giugno del 1978, sotto il segno zodiacale del Cancro. Coltiva la passione del ballo, e in particolare della danza classica, sin da piccola, fino a quando a soli 11 anni non esordisce in televisione.

Come citato su Wikipedia, l’artista, nel 1996, appena maggiorenne, si diploma ed entra nel corpo di ballo dell’Opéra, dove si svolge la sua carriera: diventa Etoile nel 2013.

Dal 2015 dirige il corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Roma e nel frattempo partecipa ad alcune produzioni cinematografiche, come Il 7 e l’8 con Ficarra e Picone, e a programmi televisivi, come Amici di Maria De Filippi nel 2013 e nel 2017.

Chi è il marito

La donna fa coppia fissa da tempo con Federico Balzaretti. Nato a Torino, il 6 dicembre del 1981, sotto il segno zodiacale del Sagittario, è un dirigente sportivo ed ex calciatore italiano, di ruolo difensore. Nel corso della sua carriera si è fatto notare con le sue performance in Nazionale e in squadre come Roma, Palermo, Fiorentina e Juventus.

L’uomo aveva avuto una precedente relazione con Jessica Gasparin, dalla quale sono nate due bambine, Lucrezia e Ginevra Vittoria.

Dopo la rottura con la Gasparin, come evidenziato da DONNA Glamour, Balzaretti e Abbagnato si sarebbero incontrati grazie al loro parrucchiere, che ha organizzato loro un incontro, nonostante la ballerina non fosse molto interessata.

Nel 2011 i due si sposano a Palermo, dopo di che arrivano i figli, Julia nata nel 2012 e Gabriel nel 2015.