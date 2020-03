‘In quarantena per il Coronavirus’ Federica Sciarelli bloccata: Chi l’ha visto cancellato, l’annuncio sui social preoccupa i fan

E’ stato cancellato momentaneamente il celebre format ‘Chi l’ha visto’ condotto da Federica Sciarelli. Il lungo post sui social preoccupa i fan: ‘In quarantena per il Coronavirus’

Come è noto è stato chiuso momentaneamente Chi l’ha visto dai palinsesti Rai, a seguito dell’ospitata di Pierpaolo Sileri il quale è risultato positivo al Coronavirus.

Dopo la sospensione del format, Federica Sciarelli rompe il silenzio sui social con un lunghissimo post con il quale ha preoccupato non poco i fan. Scopriamo di più.

Federica Sciarelli in quarantena

A seguito della notizia che ha visto Sileri positivo al Covid-19, la produzione, essendo stata la conduttrice a stretto contatto, così come l’intera redazione, ha deciso di mettere in via precauzionale tutti in quarantena al fine di scongiurare il virus che sta mettendo in ginocchio in queste ultime settimane la Sanità italiana.

Federica Sciarelli, dopo aver ringraziato il pubblico per l’affetto e l’interessamento dimostratole in queste ultime ore, ha così annunciato sui social:

‘La redazione di ‘Chi l’ha visto?’ in questo periodo rimane al lavoro; io, intanto, lavorerò da casa. La quarantena, come sapete, consiste in 14 giorni di isolamento, perciò finirà il 25’

ha dichiarato la conduttrice, essendo la quarantena iniziata ufficialmente lo scorso 12 marzo.

Federica Sciarelli: ‘controlla la mia temperatura!’

Dopo l’annuncio della momentanea sospensione del celebre Format che aiuta i cittadini a ritrovare i propri cari scomparsi, una battuta ironica sull’inviata Rai in Cina, Giovanna Botteri, chiamata ad intervenire nell’arco delle ultime puntate del programma:

‘Controlla la mia temperatura da lontano e mi obbliga a scriverle tutti i giorni il risultato del mio termometro!’

ha concluso Federica Sciarelli salutando con affetto quanti la seguono.

Ecco il post pubblicato apparso sulla pagina di Chi l’ha visto poche ore fa: