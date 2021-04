Federica Pellegrini a letto con solo con gli slip: ‘Che gnocca!’

L’amata sportina ha scatenato i suoi followers con uno scatto in slip color carne davvero molto piccante. Federica Pellegrini lascia senza fiato.

Una bellezza che si sposa ad un talento sportivo più che evidente quello di Federica Pellegrini. La nuotatrice si è mostrata in una veste diversa, o meglio…senza la veste!

Federica non sorprende solo per le medaglie che riesce a portare a casa ma anche per l’incredibile bellezza che la contraddistingue tra le altre sportive.

Federica Pellegrini curve in bella mostra

Ama giocare con la sua sensualità Federica Pellegrini: dallo sport alla tv, la giovane nuotatrice sa sempre come fare emergere la sua personalità e l’indubbio talento. orgoglio italiano. Può vantarsi del titolo di primatista mondiale nei 200 metri stile libero, ed europea nei 400 metri. Proprio grazie ai suoi successi sportivi si è guadagnata l’appellativo di ‘Divina’.

Ma non sono da meno anche i traguardi raggiunti nel mondo dello spettacolo, un’attività parallela a quella sportiva che sicuramente riesce a mettere in luci altri aspetti del suo talento.

In tanti l’hanno apprezzata in veste di giudice di Italia’s got talent, severa ma anche aperta ai nuovi e più bizzarri talenti. Anche lei purtroppo ha subito sulla sua pelle la pandemia. Federica è stata colpita dal Covid: il virus l’ha costretta a una lunga ed estenuante quarantena. Ma per fortuna adesso sta benissimo.

Federica in slip sul letto

Oggi, Federica è in piena forma per affrontare gli Europei. Nel suo ultimo post, la bella atleta regala uno scatto piccante ai suoi follower.

Lo scatto mostra la Pellegrini intenta a sorseggiare una tazza di caffè, comodamente sdraiata il dettaglio bollente però è subito balzato agli occhi dei fan.

Fede ha preferito, infatti, concedersi quest’attimo di relax senza troppi indumenti per sentirsi libera di rilassarsi: con gli slip le gambe sono più libere di distendersi e i fan sembrano aver apprezzato molto questa scelta a giudicare dal numero di like crescente e dai commenti molto hot.