Federica Pellegrini, il selfie fa intravedere le sue forme- FOTO

La nota campionessa di nuoto Federica Pellegrini ha mostrato tutta la sua sensualità con alcune foto postate su Instagram.

Sono giornate decisamente intense per Federica Pellegrini la quale ha intensificato gli allenamenti in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2021 che prenderanno il via il prossimo mese. Non solo lavoro però, sono state settimane anche di piacere per la campionessa di nuoto la quale ha visto la sua famiglia allargarsi.

I bulldog francesi di Federica Pellegrini hanno avuto 4 cuccioli

Ultimamente, infatti, le sue attenzioni sono rivolte in particolar modo per i quattro cuccioli nati all’unione dei suoi bulldog francesi, Rocky e Vanessa. “Ritratto di famiglia”, ha così commentato simpaticamente Federica la foto postata su Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88)

Non solo foto, i pargoli sono anche i protagonisti indiscussi delle ultime stories della campionessa. In molte occasioni, infatti, abbiamo visto i cuccioli muovere i loro primi passi in giro per la casa.

I fan sono stati colpiti dall’amore con cui la campionessa ha accudito i pargoli

In questi piccoli “scatti di vita” i fan hanno potuto ammirare una Federica completamente nuova, amorevole ed in grado di accudire con amore e cura i cuccioli. Ricordiamo, infine, come quella di Tokyo sarà la quinta partecipazione ad un’olimpiade per l’atleta.

Al momento della qualificazione, infatti, Federica scoppiò in lacrime, in un vero e proprio pianto liberatorio. Una forza straordinaria quella mostrata dalla nuotatrice, dunque, in grado di tornare ai massimi livelli in un anno difficile dove lo sport è stato sicuramente penalizzato. Ricordiamo, infine, come le olimpiadi giapponesi partiranno il prossimo venerdì 23 luglio e andranno avanti sino all’8 agosto.

Leggi anche —> Federica Pellegrini sul letto insieme alla sua nuova famiglia: “Sembri una bambina” – Foto