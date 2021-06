Il sexy balletto a fine gara ha davvero conquistato tutti, inaspettatamente mostra anche il suo perfetto lato b.

La famosa e amatissima nuotatrice italiana, al Trofeo Sette Colli, disputato a Roma, ha vinto i 200 stile libero con il tempo di 1’56″23, che la porterà direttamente alle Olimpiadi di Tokyo.

Dopo la gara, oltre a fare il balletto super sexy, che vedremo più in là, ha confessato che è rimasta davvero soddisfatta del risultato, dato che sta lavorando molto per questa ultima Olimpiade:

“Non guardo i tempi che fanno le mie avversarie durante la stagione, ogni gara è a sé. A Tokyo vorrei arrivare in finale. Poi me la giocherò“.