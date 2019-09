Federica Panicucci in lacrime, la conduttrice di Mattino Cinque piange per la morte della sua collega Nadia Toffa, il ricordo straziante della conduttrice

Un momento davvero commovente quello di Federica Panicucci, nella mattina di oggi 9 Settembre 2019. La conduttrice infatti dopo le lunghe vacanze insieme al suo compagno, è ritornata di nuovo in scena con Mattino Cinque, il programma mattutino che la conduttrice presenta. La Panicucci però ha voluto riaprire la nuova stagione del suo programma, con una notizia che ha lasciato il mondo dello spettacolo senza parole.

Federica Panicucci in lacrime per Nadia Toffa

Federica Panicucci è rientrata da poco dalle vacanze e come ogni anno, ha di nuovo preso le redini in mano per condurre il programma mattutino Mattino Cinque. Una riapertura diversa per la conduttrice che ha deciso di riaprire la nuova stagione con il ricordo di Nadia Toffa, amica e collega delle conduttrice. La presentatrice ha ricordato l’amica scomparso lo scorso agosto a soli 40 anni a causa di un tumore. La Panicucci ricorda la sua collega con grande affetto e nel ricordarla è scoppiata in lacrime tanto da non riuscire a dire una sola parola:

“Non posso che ricordare un’amica, la vediamo qua, Nadia Toffa. Scusatemi sono molto commossa nel ricordare Nadia, faccio fatica”

La Paniucci è scoppiata a piangere e commossa davanti alle telecamere ha ricordato con fatica la sua collega Nadia Toffa.

Il ricordo di Nadia Toffa

Federica Panicucci ha omaggiato la sua collega con un video davvero commovente preparato dalla redazione di Mattino Cinque. A commuoversi non è stata l’unica, anche gli ospiti in studio e il pubblico non hanno potuto fare a meno di commuoversi. Ma la Panicucci non è stata l’unica a ricordare Nadia Toffa, molti infatti, hanno omaggiato la giovane con ricordi e foto sui social. Una morte prematura quella della Toffa, che ha lasciato un segno indelebile nei cuori dei familiari, amici, ma anche in quelli che non la conoscevano di persona. La Toffa, infatti, aveva milioni di followers e in tanti seguivano la conduttrice sui social e anche chi non la conosceva aveva premura della sua salute.

A distanza di un mese, Nadia Toffa vive ancora nei cuori di moltissimi italiani.