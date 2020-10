Federica Panicucci crolla in diretta: il dolore è troppo forte, scoppia a piangere

Verissimo, la conduttrice toscana scoppia in lacrime: il dolore è troppo forte per Federica Panicucci, il crollo in diretta era inevitabile.

Una puntata ricca di emozioni quella andata in onda nel pomeriggio di ieri, sabato 17 ottobre.

Tra gli ospiti dell’ultimo appuntamento, anche Federica Panicucci che ha parlato a cuore aperto del dolore mai superato. Il suo racconto commuove il pubblico e la padrona di casa: difficile trattenere le lacrime.

Verissimo, Federica Panicucci scoppia in lacrime

Come sempre, Silvia Toffanin accoglie nel suo studio diversi ospiti i quali, attraverso immagine e video, raccontano le tappe fondamentali della loro carriera e non solo.

Molti dei personaggi del mondo dello spettacolo, intervistati dalla compagna di Pier Silvio Berlusconi, condividono momenti importanti della loro vita privata.

Ospite dell’ultimo appuntamento anche Federica Panicucci. La nota conduttrice toscana ha voluto presentare il suo nuovo libro “Il coraggio di essere felice“.

Il volto di Mattino 5 ha parlato poi a cuore aperto della sua vita, toccando temi molto intimi, tra questi anche la morte della suo amato papà che l’ha profondamente segnata.

Il dolore mai superato della conduttrice toscana

La perdita di una persona cara lascia delle ferite che, probabilmente, nemmeno il tempo potrà guarire. Federica Panicucci, ha raccontato che non è riuscita a superare un grande dolore: la perdita di suo padre. Visibilmente commossa ha parlato a cuore aperto di questo momento difficile:

«Ci sono dei momenti – spiega in lacrime – in cui non riesci a essere positiva nel dolore. Devi viverlo quel dolore, attraversarlo e andare oltre. La vita ti dà dei doni ogni giorni, devi avere la capacità di coglierli, anche se il dolore riaffiora».

Nonostante non riesce a vedere sempre il positivo in questi eventi spiacevoli è necessario attraversare il dolore per poter ritrovare la forza di andare avanti. Nella vita di tutti i giorni riceviamo dei doni e non possiamo che essere grati alla vita anche quando il dolore è forte.