Federica Panicucci, lotta contro il tumore al seno: ‘A 5 anni dalla diagnosi, le cure han portato all’87% la sopravvivenza’

Federica Panicucci ha voluto metterci la faccia. Il tumore al seno è una piaga molto comune tra le donne ed è per questo che anche lei ha invitato alla prevenzione

La bellissima Federica Panicucci ha voluto lanciare un messaggio forte ai suoi fan. La conduttrice di Mattino Cinque ha per questo spinto tutti alla prevenzione contro il tumore al seno, un tipo di tumore che può portare alla guarigione con una diagnosi precoce.

Lotta contro il tumore al seno, Federica Panicucci e il sostengo all’AIRC

Oltre che bella Federica Panicucci è una delle conduttrici più sensibili e amate nella televisione. Il suo programma dà informazioni complete ed esaustive in vari settori, dal gossip (come la notizia della gravidanza quasi confermata di Kate Middleton) che di attualità e politica.

Ma sicuramente il segreto del successo di Mattino cinque è la sua presenza. Nonostante non sia più una ragazzina, Federica è ancora una bellezza mozzafiato, inoltre, sta dimostrando di essere molto vicini ai problemi dei nostri tempi. In particolar modo, Federica si è dimostrata vicina alla malattia che più di tutte sta imperversando negli ultimi anni, il tumore. Anche lei è stata tra le conduttrici più colpite dalla morte di Nadia Toffa, la iena colpita da un tumore cerebrale (uno dei più terribili).

Federica per la prevenzione del tumore al seno

Esistono però forme di tumore che si possono curare, soprattutto se diagnosticate in tempo. Tra queste c’è il tumore al seno, purtroppo sempre più diffuso nel gentil sesso. La conduttrice ha voluto metterci la faccia e sostenere la lotta contro questa malattia con un messaggio forte e di sostegno per il nastro rosa, un’associazione che si preoccupa della ricerca in questo campo specifico.

La Panicucci invita tutte le sue fan alla prevenzione. Come? Attraverso visite specifiche e periodiche che possono garantire una diagnosi precoce della malattia provando a debellarla con cicli di terapie che hanno l’87% di margine di successo. Insomma, un buon motivo per non sottovalutare o rimandare a lungo un controllo. Non dobbiamo avere paura del tumore, ci sono cure avanzate dopo tanti anni di ricerca.