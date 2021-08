Federica Panicucci, il suo ritorno in tv è stato rimandato: buone notizie...

Il Biscione ha deciso di posticipare l’avvio di stagione di Mattino Cinque, ma per quale motivo? a quanto pare è tutta “colpa” di Morning News, il programma di Simona Branchetti: scopriamo di più.

E’ stato rimandato di ben 15 giorni il ritorno in onda di Mattino Cinque, premiato Morning News per gli incredibili ascolti.

Mattino 5 di Federica Panicucci, quando inizierà?

Nelle ultime ore è arrivato un colpo di scena nel palinsesto di Canale Cinque.

Dagospia, ha rivelato che Mattino Cinque, popolare talk della rete ammiraglia del Biscione condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi, slitta di ben due settimane.

Quindi, la nuova stagione di Mattino Cinque, al posto di partire lunedì 6 settembre, comincerà il 20.

Una pessima notizia per la conduttrice ma ottima per il programma di Simona Branchetti: scopriamo il perché di questa decisione.

Mattino 5 slitta: il clamoroso motivo

Il motivo è perché Morning News ha ottenuto degli ottimi ascolti, per questo, si è pensato a una sorta di premio o di promozione per Simona Branchetti.

Nel corso della presentazione dei palinsesti autunnali 2021, il compagno di Silcia Toffanin ha spiegato che le reti Mediaset vogliono puntare maggiormente all’informazione ‘pura’.

Questa scelta ha eliminato anche una parte di “trash” divertente, nel piccolo schermo.

Infatti, non ci saranno più programmi come Domenica Live e Live – Non è la d’Urso.

Secondo il Biscione, ai tempi del Covid e di un rinnovato sentiment popolare, non “hanno più senso’’ programmi di infotainment in cui si mescolano cronaca nera, cronaca rosa, politica e gossip.

Ma cosa ne penserà Federica Panicucci di questa pessima notizia? per scoprirlo non ci resta che attendere.

