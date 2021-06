Federica Panicucci, mano nella mano con Marco Bacini: come due adolescenti –...

Poco fa Federica Panicucci ha condiviso un breve video insieme al suo compagno, in spiaggia mano nella mano sono più innamorati che mai.

La coppia è super affiatata, lo dimostra il loro ultimo video insieme: “Il ritratto della felicità”.

Federica Panicucci e il suo grande amore

Per chi non conoscesse il compagno della nota conduttrice di Mattino Cinque, lui è un noto imprenditore di successo.

Possiede numerosi negozi di moda in giro per il mondo e ha addirittura collaborato con personaggi molto importanti, come ad esempio Chiara Ferragni.

Attualmente è un coordinatore scientifico di diversi Master alla School of Management dell’Università LUM.

Insegna marketing e comunicazione digitale e con la conduttrice ha anche un ristorante a Milano.

I due si sono conosciuti grazie ad un’amica in comune, Melissa Satta, inoltre l’uomo è manager di alcuni personaggi che sono ospiti nel programma di Federica.

La coppia è super affiatata e anche se hanno percorsi di vita differenti, sono molto simili.

La Panicucci è mamma di due figli, nati dal matrimonio precedente, che vogliono molto bene a Marco.

Il compagno della conduttrice è entrato in punta di piedi nella famiglia di Federica e con il tempo ha costruito un rapporto solido e indistruttibile.

Federica Panicucci e Marco Bacini: il video super romantico

Poco fa la nota presentatrice ha pubblicato un breve filmato davvero dolcissimo, sul suo profilo Instagram.

I due si mostrano davvero innamorati, infatti si guardano, abbracciano e sorridono felici, come due adolescenti, sulle note di “I Love You Always Forever (Acoustic)” di Mateo Oxley.

La coppia cammina sulla spiaggia con degli occhiali scuri, mentre il sole li illumina dolcemente.

Ci sono state tantissime persone che hanno commentato il filmato, dicendo “Il ritratto della felicità”, “Che donna fortunata”, “E’ sempre una meraviglia vedervi”.

Federica e Marco, insieme dal 2015, sono sempre più innamorati, un amore indistruttibile.

