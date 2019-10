‘Ho dimenticato i miei figli in autogrill’ Federica Panicucci scioccata: l’assurda confessione in diretta di Maria Teresa Ruta

‘Ho dimenticato i miei figli in autogrill’ Federica Panicucci scioccata: l’assurda confessione...

Da Federica Panicucci una confessione che ha spiazzato gli ospiti in studio e il pubblico a casa, Teresa Ruta ha raccontato di aver dimenticato i suoi figli

L’ex conduttrice Maria Teresa Ruta, è stata ospite a Mattino Cinque, programma condotto dalla bellissima Federica Panicucci. L’ex conduttrice infatti ha parlato di alcuni episodi che ha lasciato il pubblico a casa e in studio senza parole.

Federica Panicucci scioccata dalla confessione della Ruta

Nel programma di Federica Panicucci (casa di diverse notizie di gossip, come la notizia della presunta gravidanza di Kate Middleton, ospite della trasmissione la bravissima Maria Teresa Ruta a Mattino Cinque. L’ex conduttrice ha parlato in particolare del rapporto difficile avuto in passato con i figli e di un episodio che ha lasciato tutti senza parole.

Teresa Ruta insieme alla figlia Guendalina infatti sono state ospite a Mattino Cinque, parlando del rapporto tra madri e figli. In particolare infatti, l’ex conduttrice ha parlato di alcuni aneddoti del passato che hanno lasciato di stucco anche la stessa conduttrice Panicucci.

Il tutto è nato quando Maria Teresa Ruta ha parlato di alcuni periodi difficili all’interno della sua famiglia, in particolare quando ha lasciato i figli con la tata perché a suo dire, troppo stressata.

Maria Teresa Ruta e i suoi problemi di dimenticanza

Ma questo non è stato l’unico episodio, a quanto pare infatti Maria Teresa Ruta ha raccontato in diretta TV, di quando ha dimenticato i suoi figli in autogrill:

“Ero all’apice della mia notorietà – ha iniziato a raccontare lei – .Entro in autogrill e mi chiedono: ‘Signora Ruta facciamo una fotografia?’. Allora io mi distraggo, faccio le fotografie e le ragazze dell’autogrill si occupano di Guenda e Gianamedeo…”.

Poi ha continuato il suo racconto:

“Io faccio le foto e, siccome non sempre penso, mi avvio verso la macchina, metto in moto e parto. Ad un certo punto, una macchina suona ed erano le ragazze dell’autogrill che mi avevano riportato Guenda e Gianamedeo”.

Anche se l’ex conduttrice ha ricordato il tutto con ironia e con il sorriso, pare che il pubblico in studio non ha preso molto bene il racconto dei Maria Teresa Ruta. La stessa figlia Guendalina però ha voluto sdrammatizzare il tutto cercando di non farlo diventare un episodio drammatico.