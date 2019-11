Federica Panicucci capelli lunghi: svelato il segreto di bellezza della conduttrice di Mattino cinque

Federica Panicucci è una delle conduttrici Mediaset più belle. La sua chioma bionda spendente è la sua carta di identità: ecco come la rende perfetta

La bella e simpatica Federica Panicucci, conduttrice di Mattino Cinque su Canale Cinque ha rivelato in una recente intervista i suoi segreti per avere sempre capelli bellissimi come i suoi

Federica Panicucci: i suoi segreti della sua bellezza

Nonostante gli anni passino anche per lei, Federica Panicucci sembra essere sempre come all’inizio della sua carriera. La conduttrice, sempre pronta a lanciare scoop con il suo programma, ha rivelato infatti come riesce a mantenere una chioma cosi bella e folta nonostante gli anni.

Da poco compiuti 52 anni, la Panicucci non ha mai voluto tagliare di molto i suoi capelli, un tratto distintivo per lei, che si è portata dietro da giovanissima fino ad oggi. Nel corso degli anni però ovviamente le cose sono totalmente cambiate, sottolineando che ad oggi la sua bella capigliatura richiede più attenzione e cura.

Una chioma florida alla Panicucci

La conduttrice di Mattino cinque ha sempre avuto dei capelli fantastici, lo ha dimostrato anche fin da giovane di amare i capelli lunghi, ma come ha sempre sottolineato questi hanno bisogno di molte cure:

“Per fortuna sono quotidianamente nelle mani di professionisti che, da tanti anni, mi coccolano e si prendono cura della mia capigliatura ma poi, tra le mura domestiche, sono io che devo trattarla”

Ha dichiarato Federica al settimanale Ok Salute.

“Non posso fare a meno di shampoo e balsamo idratanti e addolcenti, di un prodotto termoprotettore, che applico sulla chioma ancora bagnata ed è in grado di difenderla dal calore di phone e piastre, e un olio ammorbidente che mi aiuta nello styling”, . “Inoltre questo taglio mi permette di gestire meglio i capelli, facendo magari una treccia o una coda alta, qualora non avessi tempo di sistemarla a dovere”

Insomma la conduttrice si lascia coccolare personalmente da mani esperte come i suoi parrucchieri perdendosi cura personalmente dei suoi capelli solo quando parrucchieri ed esperti sono sono li con lei.