Federica Panicucci annulla le nozze con Marco Bacini: il triste motivo

La conduttrice di Mattino 5 ha concesso una lunga intervista al settimanale ‘Chi’. La notizia che spiazza, il matrimonio con Bacini annullato. Ecco cosa è accaduto.

Federica Panicucci è tra le conduttrici più stimate del piccolo schermo. Molto amata dal suo pubblico che ogni giorno la segue a Mattino 5, ha spiazzato tutti con una notizia inaspettata.

Solo lo scorso marzo la conduttrice toscana aveva annunciato che ‘molto presto’ ci sarebbero state le nozze con il suo compagno Marco Bacini dopo un lunghissimo fidanzamento.

Federica Panicucci in alcune precedenti interviste aveva descritto l’uomo come ‘un uomo d’altri tempi’, in grado di proteggerla come aveva sempre desiderato e di amare i suoi difetti al punto di farli ‘diventare una cosa sulla quale si può ridere’.

Ma poche ore fa la notizia che ha spiazzato i suoi fan. Il matrimonio con Bacini annullato. Che cosa è accaduto?

Federica Panicucci non si sposa più con Bacini

In una recentissima intervista al settimanale di Alfonso Signorini, la conduttrice di Mattino 5 ha rivelato che le nozze non ci saranno almeno per il momento.

Il motivo è chiaramente riferito all’attuale condizione in cui non solo l’Italia ma anche il mondo intero sta versando. La pandemia, le limitazioni per la prevenzione e la paura del contagio.

Federica Panicucci ha riferito di voler attendere tempi migliori per godersi al meglio un evento così importante per lei e la sua famiglia:

‘Semplicemente vogliamo attendere che la pandemia giunga al termine’

poi ha aggiunto:

‘Così potremo fare festa con tutti coloro che amiamo, senza la necessità di dovere stare a distanza e di indossare la mascherina’

ha concluso la showgirl sull’argomento.

La speranza della conduttrice

Come molte coppie di sposi, anche Federica Panicucci e Marco Bancini hanno scelto di rinunciare al loro giorno più bello, per poterlo poi festeggiare in piena tranquillità una volta che la pandemia avrà lasciato per sempre il nostro Paese.

La conduttrice 54enne, che è mamma già di due bambini, Sofia e Mattia nati dalla sua precedente relazione con Mario Fargetta, spera che ‘non ci voglia troppo tempo’ prima di poter dire sì al suo amatissimo Marco Bacini.