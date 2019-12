‘Ha divorziato dal marito dopo 10 anni’ Federica Panicucci, la verità dietro la fine della relazione con Fargetta

Federica Panicucci rivela le cause della fine del matrimonio con il dj Fargetta e parla della voglia di nuove nozze con il compagno Bacini

La conduttrice di Mattino5 Federica Panicucci in un’intervista svela i retroscena della fine del matrimonio con Fargetta e si lascia andare a confessioni sulle future nozze con il compagno Marco Bacini.

La fine del rapporto con Fargetta

La bella Federica Panicucci, una delle certezze televisive per quanto riguarda il palinsesto Mediaset da molti anni incanta i telespettatori con la sua grazia e la sua positività che trasmette in ogni trasmissione che conduce.

Il tempo per Federica non sembra passare e all’età di 52 anni è più splendida che mai.

Si mostra sempre sorridente Federica ma ha passato di momenti di grande turbamento con la fine della sua storica relazione con il dj Mario Fargetta.

La coppia che sembrava inossidabile si è separata dopo 10 anni di amore e la stessa Federica aveva annunciato pubblicamente la separazione spiegando che la decisione era stata presa di comune accordo:

“Con immenso dispiacere ma con la serenità che deriva dalla consapevolezza di un legame di affetto stima e rispetto che rimane saldo anche in nome dei figli”

Nuove nozze per Federica Panicucci?

Come riporta meteoweek la bionda conduttrice di Canale 5 dunque ha con fatica messo via la storia con l’ex marito ma l’affetto che li ha legati per tanti anni ha contribuito ad aiutarli a mantenere un rapporto sereno per il bene dei due figli della coppia: Sofia e Mattia.

La Panicucci ha voltato sentimentalmente pagina grazie al suo nuovo compagno Marco Bacini.

Con l’imprenditore Federica ha ritrovato il sorriso ed i due appaiono sulle riviste e sui social davvero innamorati ed affiatati.

La 52enne ha condiviso molti scatti e Stories infatti su Instagram la scorsa estate che immortalavano lei, Marco ed i due figli di Federica felici in vacanza.

Recentemente i due sono apparsi a Verissimo e a Silvia Toffanin hanno confessato le loro intenzioni per il futuro e pare che in quello della coppia ci sia un dolce evento in arrivo.

“Ci piacerebbe sposarci”

“Marco mi è stato vicino…non è stato facile ma ora lo è.

Siamo complici, co conosciamo profondamente”.

Federica con sguardo innamorato ha dunque svelato il forte sentimento di amore e rispetto reciproco che lega lei e Bacini ed aggiunge che la quotidianeità che le da Marco non l’ha mai avuta prima.

Anche l’imprenditore solitamente molto riservato si è aperto davanti alle telecamere di Verissimo e ha dedicato alla compagna parole bellissme: