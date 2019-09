Federica Panicucci bollente, accavalla le gambe e si vede tutto: un dettaglio colpisce – Foto

Federica Panicucci, la bellissima conduttrice di Mattino Cinque incanta i suoi followers con una foto mozzafiato, ma un particolare non sfugge ai fan

Federica Panicucci è una delle conduttrice più amate e apprezzate nel mondo dello spettacolo. La bella presentatrice infatti con i suoi capelli lunghissimi e biondi e la sua determinazione, è riuscita ad avere il successo desiderato, grazie anche al programma che conduce quotidianamente su Canale Cinque.

Federica Panicucci super sensuale sui social

La bellissima conduttrice di Canale Cinque, oltre ad essere una donna molto impegnata nel suo lavoro, spesso e volentieri si lascia un po di tempo per rilassarsi. Molto spesso infatti, la conduttrice passa un po di tempo sui social, come tantissime sue colleghe, per pubblicare foto spettacolari che la ritraggono in posti incantevoli.

La bella Federica Panicucci infatti proprio nelle ultime ore ha postato una sua bellissima foto, che però non è passata inosservata agli occhi indiscreti dei suoi fan. Pare infatti che la foto postata dalla amatissima conduttrice, sia stata presa di mira dai fan, e criticata per un piccolo particolare.

Federica Panicucci il dettaglio che non sfugge ai fan

Federica dopo un anno lungo e pieno di lavoro e soddisfazione, ha deciso di dedicare un po di tempo a se stessa e di rilassarsi. La presentatrice infatti, come mostra dai social, è in vacanza in un posto meraviglioso e lo fa vedere tramite post pubblicati sui social.

Nelle ultime ore infatti la Panicucci ha pubblicato una sua foto, dove si e fatta immortalare su una piattaforma di legno con i capelli legati in una treccia e pantaloncini molto corti. Una foto che ha attirato l’attenzione dei fan, non solo per la bellezza straordinaria della conduttrice, che nonostante l’età si mantiene sempre perfetta, ma per un particolare non è sfuggito agli occhi più attenti del web.

Pare infatti che i suoi fan si siano accorti della differenza di colore che la Pancucci mostra sulle unghie delle mani e dei piedi. Come in molti hanno notato, la Panicucci sulle mani sfoggia un bellissimo colore rosa, mentre sui piedi un rosso. Una cosa insolita per una conduttrice del suo calibro,ma forse alla Panicucci piace cambiare di continuo.