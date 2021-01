La conduttrice di Mattino Cinque, Federica Panicucci, ha sempre un outfit impeccabile. Questa volta però la scollatura si è aperta troppo.

Siamo abituati a vederla vestita elegante con tailleur curati nei minimi dettagli da bravi stilisti e valorizzati da accessori sicuramente in pendant.

Questa volta la conduttrice ha sorpreso tutti con delle foto, scattate con compagno Marco Bacini, in cui la scollatura purtroppo non regge abbastanza lasciando tutto alla mercé dei più curiosi.

Federica Panicucci, la scollatura si apre troppo

La bellissima conduttrice sa sempre come lasciare a bocca aperta i suoi fan. Federica Panicucci stavolta ha usato una scollatura decisamente inusuale per una come lei. Questa volta è un vestito in velluto a valorizzare le sue curve perfette: nonostante gli anni passino anche per lei, Federica risulta sempre un gioiello.

Con i suoi iconici capelli, la Panicucci resta una delle icone più sensuali della televisione italiani degli ultimi anni. Non è più giovanissima eppure il suo corpo riesce a suscitare ancora tantissimi apprezzamenti.

Insomma, Federica non ha nulla da invidiare alle colleghe più giovani. E’ una delle poco stelle della televisione che è riuscita a conciliare la vita privata con il lavoro. Nonostante una lunga e viva carriera, Federica è riuscita anche a diventare mamma di due splendidi bambini ormai ragazzi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Panicucci (@federicapanicucci)



Oggi è fidanzata con Marco Bacini, imprenditore che pare abbia anche intenzione di sposare. Insomma, una vita e una carriera sicuramente soddisfacente.

Federica osa con un vestito scollatissimo

Non è solita valorizzare le sue forme inossidabili con vestitini come quello che ha esibito nell’ultimo post condiviso con i followers. Federica è proprio accanto al suo amato Marco che le cinge i fianchi accarezzati dal liscio velluto dell’abito sui toni del rosso scuro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Panicucci (@federicapanicucci)



Ciò che salta sicuramente all’occhio in entrambe le foto della bella Federica è senz’altro la scollatura decisamente profonda. I fan ovviamente hanno espresso in massa il loro apprezzamento.