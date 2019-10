Federica Nargi sa come scatenare i suoi fan: l’ex velina del bancone di Striscia La Notizia sui social mostra le sue curve bollenti

Scatto bollente per la bellissima Federica Nargi. La bella ed ex velina del bancone di Striscia La Notizia fa parlare ancora di se stessa per alcuni scatti bollenti postati sui social.

Federica Nargi la foto bollente

L’ex velina Federica Nargi è tornata finalmente a lavoro dopo la gravidanza, che ha dato alla luce la piccola Beatrice. La bella Nargi infatti è ritornata più in forma che mai, di nuovo sul et fotografico. per ricominciare a lavorare a nuovi progetti televisivi. Ma la Nargi non sembra aver avuto nessuna gravidanza, infatti il suo corpo in pochissimo tempo, è ritornato come prima, presentandosi ai social con un corpo da urlo, suscitando l’invidia sui social network.

Ebbene chi è che non vorrebbe avere il suo corpo, la giovane showgirl infatti è più in forma che mai anche dopo la sua ultima gravidanza. La coppia Nargi e Alessandro Mastri, infatti si stanno godendo la loro secondogenita, una nascita che secondo quanto riportato in diverse interviste, avrebbe fatto molto bene al benessere della coppia.

Federica Nargi sul set fotografico, la foto bollente

La bellissima showgirl torna di nuovo a far parlare di se. Pare infatti che tra i tanti progetti in serbo, l’ex velina di Striscia La Notizia, è tornata sul lavoro, questa volta per essere la testimonia di un noto brand di intimo. La showgirl infatti si è fatta anche scattare qualche foto dal Backstage, ripostate poi sulle sue Instagram stories.

Ma una foto in particolare ha scatenato i suoi fan sui social .Pare infatti che Federica abbia postato una foto del backstage, dove si presenta con un bellissimo completo nero in una posa decisamente sensuale. Un babydoll nero e uno sguardo ammiccante, la Nargi conquista tutti e fa impazzire i suoi fan più accaniti