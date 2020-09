L’iconico brand Maserati è un brand di lusso e

“avere la fortuna di averlo è un enorme vantaggio per il nostro gruppo, se viene finanziato e guidato nel modo giusto”,

ha sottolineato l’ad britannico di Fca Mike Manley.

L’investimento nel brand Maserati è stato quantificato in 2.5 miliardi di euro.

«Una cifra notevolissima e che per una parte importante rientra nei 5 miliardi di euro che sono stati stanziati per gli investimenti in Italia”,