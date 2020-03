Fca di Pomigliano, primo caso positivo di coronavirus: paura per tutti gli operai

Primo caso positivo di coronavirus alla Fca di Pomigliano e ora tutti gli operai hanno paura: ecco gli aggiornamenti.

Anche la Fca di Pomigliano ora è al centro della paura da coronavirus, dopo che uno degli operai è risultato positivo al test.

Paura a Pomigliano: operaio risultato positivo al coronavirus

Uno dei dipendenti dello stabilimento di Pomigliano d’Arco – Napoli – è risultato essere positivo al Covid-19 dopo aver effettuato il tampone. L’addetto al reparto metrologia non si presentava a lavoro dal 5 marzo e non per motivi legati alla cassa integrazione – che sono attualmente in atto all’interno dell’azienda – e sono in corso tutti i controlli previsti per legge.

Tutti gli operai e i dirigenti che sono stati a contatto con lui hanno ricevuto immediata comunicazione, al fine di poter effettuare tutti i controlli e verificare se siano o meno positivi. Gli stessi hanno attuato le misure di isolamento necessarie: per fortuna l’uomo risultato positivo al test opera in una zona dove ci sono pochi dipendenti.

I dati del coronavirus in Campania

I dati aggiornati dalla Protezione Civilie indicano che a ieri la Campania ha raggiunto i 554 positivi. Un numero che comprende anche i 14 deceduti e i 28 guariti.

Nella giornata di ieri sono stati eseguiti 426 tamponi e in 94 sono risultati essere positivi: un dato che ha allertato la popolazione, ma giustificato dal fatto che il numero dei tamponi svolti è aumentato in queste ore trovando maggiori riscontri. Si sono infatti aggiunti numerosi laboratori che da ieri svolgono le analisi sui tamponi, per accellerare il lavoro e il risultato finale.