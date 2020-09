Fausto Leali al Gf Vip per soldi: ‘Non si vendono più milioni di copie’

Scopriamo insieme qual è il vero motivo che avrebbe spinto il celebre cantante Fausto Leali a partecipare alla nuova edizione del reality show di Canale 5!

Fausto Leali sarà uno dei concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip, che partirà su Canale 5 da mercoledì, 14 settembre.

Il celebre cantante italiano non si è mai tirato indietro quando si trattava di mettersi in gioco nei reality show italiani: ha partecipato a Ballando con le Stelle, a Tale e quale show e ha fatto il coach a Ora o mai più.

Adesso, Leali si ributta nella mischia, accettando di partecipare a uno dei reality show italiani più seguiti dal pubblico a casa.

“Ho accettato perché l’invito mi è stato fatto in modo garbato, da persone che stimo e con cui ho collaborato in tv.”

In realtà, ci sarebbe anche un altro motivo che avrebbe spinto il noto cantante ad accettare. A svelarlo, lui stesso nel corso dell’intervista a Libero Quotidiano.

Uno dei motivi che ha spinto Fausto Leali a partecipare alla nuova edizione del Grande Fratello Vip sarebbe, infatti, il ricco cachet:

“Vado lì anche perché sono pagato, non certo per beneficenza. Le vendite dei dischi non sono così remunerative come in passato: non si vendono più milioni di copie…”