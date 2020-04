Fauda 3, di cosa parla la nuova serie tv di Netflix? Trama e cast

Cos’è Fauda 3, la serie tv d’azione e avventura sbarcata il 16 aprile 2020 sulla piattaforma streaming di Netflix

Scopriamo insieme tutti i dettagli relativi a Fauda 3, prodotto appena inserito nel catalogo di Netflix, che sta già riscuotendo un buon successo tra il pubblico!

Fauda 3 arriva su Netflix

Il catalogo delle novità Netflix di aprile 2020 si arricchisce con la terza stagione di una serie tv, Fauda. Arrivata mercoledì, 16 aprile 2020 sulla piattaforma streaming a pagamento, il telefilm sta già riscuotendo grande successo tra il pubblico.

Fauda 3 consta di 12 appassionanti episodi, la cui trama pone il focus su temi di azione e di avventura, poiché segue le vicende di un agente segreto israeliano.

La trama

La serie, prodotta da Avi Issacharoff e Lior Raz, sviluppa la sua trama principale intorno a Doron Kavillio, un ex agente segreto israeliano, che fa parte delle Forze di Difesa di Israele, una squadra di militari denominata Mista’arvim.

L’uomo rientra al suo servizio con l’obiettivo di partecipare ad alcune missioni molto pericolose. Assieme alla sua squadra, deve infiltrarsi in Palestina e catturare i responsabili dei tragici attacchi terroristici nel Paese.

In questa terza stagione, Doron si trova in Cisgiordania, dove agisce sotto copertura, fingendosi un istruttore di boxe. Qui, dopo numerosi scontri e attacchi, dovrà spostarsi da quella zona verso la striscia di Gaza, per combattere contro un nuovo e pericoloso nemico.

Il successo della serie

Trasmessa per la prima volta nella rete televisiva israeliana Yes Tv, nel 2015, la serie non aveva riscosso un successo rilevante. Lo stesso non si può dire da quando, nel 2018, Netflix ne ha acquisito i diritti.

Grazie alla distribuzione planetaria di Fauda, la serie ha acquisito grande notorietà e diventata celebre molto più a livello internazionale che nel Paese in cui è stata prodotta.