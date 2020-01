‘Ha una malattia’ Roberta Morise assente ai Fatti Vostri: la spiegazione di Magalli

Roberta Morise in queste ultime puntate è dovuta assentarsi dai Fatti Vostri per problemi di salute. Magalli ha rivelato che la showgirl è malata

Una settimana diversa quella all’interno della famiglia de I fatti Vostri, a quanto pare un personaggio importante della trasmissione è venuto meno in questi giorni. Parliamo infatti della bellissima Roberta Morise ormai a fianco a Giancarlo Magalli da anni.

La giovane a quanto pare sarà assente dal programma per motivi mollto seri. La giovane showgirl e conduttrice infatti grazie al suo nuovo ruolo all’interno del programma su RAI 1,sta ottenendo un enorme successi. Lo stesso che ha poi fatto chiedere al pubblico che fine avesse fattola gioviane Roberta, visto che e mancata molti giorni nella trasmissione. Ma la sua presenza non mancata per molto pare infatti che la gioviane abbia mandato un video messaggio.

Roberta Morise ecco perchè manca ai Fatti Vostri

La bellissima showgirl non che conduttrice a fianco a Giancarlo Magalli all’interno di Fatti Vostri, pare che abbia messo in allarme i fans. La giovane infatti è semplicemente influenzata e non può essere presente all’interno dello studio. Ma a sostituire la bellissima showgirl il programma già ha pensato a rimpiazzare Roberta con l’inviata Mary Segneri, già nota nel cast di Rai 1.

Pare però che l’assenza della bellissima Roberta, già si sene molto forte. A quanto pare infatti la ragazza spera di tornare presto sulla RAI, ma al momento rimarrà nel letto al caldo aspettando che l’influenza o quello che sia le passi definitivamente. Al momento però sembrano che i conduttori se la siano cavando abbastanza bene, anche se aspettano con ansia il ritorno della bella Roberta.