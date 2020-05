Conoscete tutto su Fast and Furious? Scopriamo insieme alcune curiosità su una delle saghe cinematografiche più amate di sempre

Approfondiamo insieme le principali curiosità relative a Fast and Furious!

Il successo di Fast and Furious

La saga di “Fast and Furious” è un noto franchise sulle corse e le battaglie tra auto. Filo conduttore dei primi film sono le avventure di Dominic Toretto (Vin Diesel) e di Brian O’Connor (Paul Walker), che hanno appassionato milioni di fan in tutto il mondo.

Le avventure adrenaliniche e le acrobazie automobilistiche surreali sono sempre di grande impatto per il pubblico, anche a distanza di 14 anni dall’uscita del primo film.

Scopriamo insieme qualche curiosità sulla saga di Fast and Furious!

“Vivo la mia vita a un quarto di miglia alla volta”

Nel primo film della saga viene detta quest’iconica frase da Dominic Toretto/Vin Diesel. Viene ripresa anche dal protagonista del film “Torque – Circuiti di fuoco”. Il produttore di “Torque” è lo stesso di “Fast and Furious” e volle che la frase potesse essere usata anche nella pellicola incentrata sulla sfide tra moto.

Gli attori scelti prima di Paul Walker

Paul Walker ha interpretato uno dei personaggi più iconici della saga. Prima dell’attore in questione, gli autori considerarono altri interpreti per il ruolo di Brian O’Connor. Tra questi, Mark Wahlberg, Christian Bale e Eminem.

Le attrici senza patente

Prima dell’inizio delle riprese pare che le attrici Michelle Rodriguez (Letty) e Jordana Brewster (Mia Toretto) non avessero la patente. Riuscirono ad ottenerla giusto in tempo per guidare le auto del film.

La casa di Sylvester Stallone

Nel secondo film della saga viene mostrato un complesso immerso nel verde, usato come residenza di Carter Verone (Cole Hauser). La struttura, nella vita reale, è di proprietà dell’attore Sylvester Stallone.

Le richieste di Diesel in cambio del cameo

La Universal Pictures chiese a Vin Diesel di apparire in un cameo nel terzo film della saga. L’attore accettò, ma in cambio chiese la cessione dei diritti del franchise di “Riddick”.

L’assenza di Paul Walker

Il terzo film è l’unico in cui Paul Walker non compare. All’attore fu chiesto di non tornare perché ritenuto troppo “vecchio” per il ruolo.

72,5 milioni di dollari in 3 giorni

Il film “Fast & Furious – Solo parti originali” è stato il più grande successo della Universal Pictures nel weekend di apertura, con un incasso pari a 72,5 milioni di dollari.

Gli incassi di “Fast & Furious 5”

La pellicola in questione ha incassato cifre di gran lunga superiori ai precedenti capitoli. All’epoca fu il film più visto di tutta la primavera e arrivò a incassare 168 milioni di dollari in un solo mese.

Il successo della critica

“Fast & Furious 5” è il film più apprezzato dell’intera saga cinematografica. La critica lo osannò e lo apprezzò, in particolare, per il contributo di Dwayne Johnson. L’unico difetto, secondo i critici, sarebbe la durata eccessiva: il film è l’unico della saga a durare 2 ore.

La Giulietta in “Fast & Furious 6”

Nel sesto capitolo, tra le magnifiche auto, appare la nuova Giulietta di Alfa Romeo. Per l’occasione, fu rilasciato uno spot televisivo esclusivamente per il mercato italiano.

La Dodge Daytona

La Dodge Daytona, guidata da Vin Diesel, è stata creata apposta per il film. Dennis McCarthy è chi si nasconde dietro alla creazione di tutti i veicoli del franchise: l’uomo ha acquistato il rottame per soli 5000 dollari e ne ha fatto un vero e proprio bolide.