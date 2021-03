Fasma di nuovo in gara a Sanremo 2021: dagli esordi al manifesto musicale

Fasma di nuovo in gara a Sanremo 2021: dagli esordi al manifesto...

Ecco come è diventato l’amatissimo cantante Fasma, da quando ha ottenuto un grandissimo successo a Sanremo 2020.

Vi ricordate di Fasma? Il terzo classificato nella categoria Nuove Proposte di Sanremo 2020, che torna tra i big in gara di Sanremo 2021.

Il cantante classe ’96 è riuscito a fare molta strada nel mondo della discografia e ora riprova a scalare la vetta della kermesse, questa volta nella categoria dei Campioni.

Il successo di Fasma

Vi avevamo già parlato di Fasma in questo articolo, poco prima della sua partecipazione a Sanremo 2020, tra le nuove proposte.

Al Festival dello scorso anno si era presentato con il brano dal titolo Per Sentirmi Vivo e si era piazzato al terzo posto.

Fasma era stato il più apprezzato dai giovani sul web, assieme ai Pinguini Tattici Nucleari, e dopo la sua esperienza a Sanremo si sono incrementate le vendite dei suoi dischi.

Ora Fasma ci riprova, ma nella categoria Big, dove si scontrerà con altri giovani come lui e con colossi della musica italiana.

Il manifesto musicale del rapper

Fasma si presenterà al Festival di Sanremo 2021 con il brano Parlami, una canzone che porta con sé un messaggio artistico molto importante.

Il rapper ne ha rivelata la natura nel corso di un’intervista per Fanpage: lo ha definito un Manifesto per la tutela dell’arte, una carta “dove vengono elencati i principi per la tutela del rapporto tra artisti e terzi”.

Fasma crea una relazione tra l’artista, l’arte e “il terzo”, paragonata a quella tra il figlio, la vita e la madre.

Non ci rimane che fare tanti auguri al cantante per la sua nuova avventura a Sanremo 2021!