Fase 2, Calabria: la Governatrice riapre bar e ristoranti

Fase Due, la Calabria accelera la riapertura di bar, ristoranti, pasticcerie con tavoli all’aperto

La Presidente della Regione, Santelli, sfida il Governo Conte e anticipa i tempi aprendo bar e ristoranti con tavoli esterni, autorizzando i mercati e la ripresa degli sport individuali.

Bar, ristoranti, agriturismo, pasticcerie, pizzerie con tavoli all’aperto: il Governatore della Calabria Santelli accelera la riapertura e riprende le attività.

Così ha deciso Jole Santelli, che con ordinanza pubblicata poco prima delle 22, sfida le scelte dell’Esecutivo e annuncia battaglia aperta.

La decisione della Santelli non ha trovato grande favore da parte degli amministratori locali e il PD ha commentato:

“Scelta irresponsabile; chi si ammala ora potrà chiedere i danni all’ente”.

Si tratta di una vera e propria rivoluzione inattesa.

Fase 2 in Calabria: la Santelli autorizza la riapertura il 30 aprile

Dal 30 aprile, oltre alla riapertura di bar, pasticcerie, ristoranti, la Governatrice Santelli autorizza gli spostamenti all’interno del proprio comune o verso un altro per lo svolgimento di sport individuali.

Inoltre, è possibile spostarsi per raggiungere le imbarcazioni di proprietà da sottoporre a manutenzione e riparazione.

Sono poi consentiti gli spostamenti per l’assistenza a persone non autonome, comprese quelle per le quali occorre prestare assistenza ai sensi della legge 104/92.

Calabria, la Santelli contro le scelte del Governo

A poche ore dalla presentazione del nuovo decreto per l’avvio della Fase Due, la Governatrice Santelli aveva avversato le scelte del Governo Conte, accusando di un possibile

“nuovo esodo verso Sud e dell’eventuale aumento di contagi che potrebbe derivarne”.

Per la Governatrice la norma aprirebbe quindi

“ad un ritorno indiscriminato” e ad un rientro non solo nel luogo di residenza ma anche di domicilio ed abitazione.

Secondo la Governatrice della Calabria, le misure di contenimento attuate potrebbero difatti