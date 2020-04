Fase Due e bambini, il piano del Ministro Bonetti: “Centri estivi a giugno”

Tra le tante domande che riguardano la fase due ci sono anche quelle sui bambini: ecco il piano del Ministro Bonetti.

Il Ministro della Famiglia Bonetti ha parlato della fase due anche per i bambini che finalmente potrebbero di nuovo iniziare a tornare nei parchi e nei centri estrivi.

Parchi e centri estivi per i bambini

Il Ministro della Famiglia Bonetti ha discusso il piano per l’infanzia, con l’obiettivo primario di consentire ai più piccoli di uscire dopo il lungo isolamento.

Una fase che vede l’apertura dei parchi a maggio, consentendo ai più piccoli di poter tornare a giocare all’aria aperta e una nuova apertura dei classici centri estivi a giugno. Questo il piano del Ministro che è stato illustrato in videoconferenza con la partecipazione del Ministro della Pubblica Istruzione, Ministro del Lavoro, Ministro dello Sport, sottosegretario della Salute, Presidente Anci, Sindaco di Firenze e il Presidente Villani della Società Italiana di Pediatria.

Il piano e gli obiettivi per i bambini

I piccoli che torneranno in qualche modo alla vita normale dovranno comunque rispettare le regole di distanziamento sociale, per questo motivo – per rendere tutto più facile – l’ipotesi è quella di creare gruppi di 4 bambini ogni educatore.

Leggi anche: Bonus Baby Sitter, tutte le informazioni

I due protocolli che sono stati discussi prevedono quindi il ritorno nei parchi nel mese di maggio e nei centri estivi nel mese di giugno: le linee guida sono da sottoporre all’attenzione del Presidente del Consiglio e del Comitato tecnico scientifico.

Il Ministro Bonetti evidenzia che ci saranno molte risorse aggiuntive e che tutto verrà studiato nei minimi particolari, al fine di tutelare i bambini.