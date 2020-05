Coronavirus, cosa cambia se si deve andare dal dentista?

Fase due Coronavirus: nuove regole per andare dal dentista

Mal di denti, carie e radici malate? Ecco le nuove regole per andare dal dentista nella fase due dell’emergenza Covid-19.

Con l’avvio della fase due dell’emergenza coronavirus anche gli studi odontoiatrici si preparano ad offrire le prestazioni sanitarie nel pieno rispetto dei protocolli.

Con la curva di contagi che finalmente continua a scendere e con il Governo che si appresta ad allentare gradualmente le norme restrittive, il dentista è già all’opera per riaprire gli studi in piena sicurezza.

La sicurezza degli studi odontoiatrici sarà ottenuta mediante l’applicazione scrupolosa di protocolli, redatti ad hoc per chi dovrà recarsi dal dentista nella fase due dell’emergenza Coronavirus.

Come riporta Ok Salute e Benessere è stato costituito un Tavolo Tecnico, che ha elaborato le indicazioni operative per la prevenzione da contagio coronavirus e per il ritorno in piena attività.

Anche se l’attività degli studi odontoiatrici non è mai stata chiusa, è stata fortemente limitata su indicazione del CAO Nazionale (Commissione Albo Odontoiatri).

Sono state sospese tutte le terapie che non presentavano carattere di urgenza.

Ciò perché oltre il contatto ravvicinato con il paziente, anche la formazione di aerosol potrebbe rappresentare una possibile fonte di trasmissione del contagio Coronavirus.

Fase 2 Coronavirus: necessaria la certificazione medica che attesta lo stato di salute dello staff

L’ammissione del personale dello staff dello studio odontoiatrico sarà preceduta da una visita e da una certificazione medica che attesta il buono stato di salute.

Per coloro che risulteranno positivi al Covid-19 non potranno operare sui pazienti.

Emergenza Coronavirus: triage telefonico per individuare i pazienti positivi

Le segretarie dello studio odontoiatrico faranno un triage telefonico per individuare gli eventuali pazienti positivi, per i quali l’appuntamento slitterà di almeno 15 giorni.

Al termine di questo periodo gli addetti alla segreteria ricontatteranno i pazienti, che saranno sottoposti nuovamente a triage telefonico.

Fase due Coronavirus, la visita: rilievo della temperatura e gel mani a disposizione

Una volta entrato in sala d’aspetto, il personale di studio provvederà al rilievo della temperatura con un termometro contactless e sarà messo a disposizione di tutti un disinfettante per le mani, guanti e calzari monouso.