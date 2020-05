Tra le novità della fase due, tornano gli esami e le sedute di Laurea in sede, sempre considerando distanze e misure di sicurezza.

Gli studenti tornano all’Università: dal 4 maggio, sessioni d’esame e laurea si svolgeranno con presenza degli studenti in sede. Le novità della fase due dell’emergenza coronavirus.

Esami e laurea in sede

Le novità della fase due dell’emergenza coronavirus toccano anche le università. Da lunedì prossimo, infatti, ci sarà il via libera a sessioni d’esame e sedute ddi laurea in sede.

Come evidenzia anche Fanpage, gli studenti potranno quindi sostenere l’esame e discutere la tesi nella loro università. Il tutto si svolgerà sempre considerando le misure di sicurezza ed il distanziamento.

Esami e laurea potranno essere sostenute in sede, purché vi siano le possibilità per svolgere il tutto in piena sicurezza. Sarà necessario ridurre il rischio di aggregazione.

Soltanto nel caso in cui gli spazi possano essere organizzati in maniera da poter adottare tutte le misure di sicurezza, sarà possibile il ritorno degli studenti in sede.

Le altre novità della fase dell’emergenza coronavirus

Dal 4 maggio partirà la fase due dell’emergenza coronavirus e sono tante le novità previste per l’avvio di questo secondo, decisivo step della pademia.

Da domani sarà permesso fare sport all’aria aperta, sempre da soli e mantenendo una distanza di due metri da altre persone.

Gli studenti torneranno tra i banchi a settembre. La ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ha annunciato che il rientro a a scuola potrebbe prevedere l’avvio di una didattica mista, metà in classe e metà con videolezioni online.

Dal 4 maggio ripartiranno anche le attività che comprendono il commercio all’ingrosso, legato ai settori in attività, poi costruzioni e manifattura.

Si dovrà invece aspettare il 18 maggio per riaprire le serrande di ristoranti, parrucchieri, bar e negozi al dettaglio.