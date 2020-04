Fase Due, chi sono i congiunti? Chiarimenti sulle parole di Conte

Chi sono e chi non sono i congiunti? Il nuovo Dpcm ha gettato nella confusione i cittadini italiani.

Il Ministro D’Incà ha affermato che i congiunti sono tutti quelli a cui vogliamo bene.

Le visite ai parenti

Con la fase due si avvia la fase di convivenza con il virus. Tra le novità la possibilità di fare visita ai congiunti. Una visita possibile permanendo l’obbligo della distanza di sicurezza e della mascherina. Ma chi sono i congiunti? In un primo momento, si era definito con questo termine il parente fino al sesto grado e quindi:

“ascendenti, discendenti, coniuge, la parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso, fratelli, sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti”.

Successivamente, però, Palazzo Chigi ha diffuso una nota a correzione che, come si legge su ilSussidiario declama:

“Precisazione sul Dpcm sul termine congiunti: comprende parenti e affini, coniuge, conviventi, fidanzati stabili, affetti stabili anche fidanzati”

Nei prossimi giorni, però, non è escluso che possano arrivare nuove direttive. Questo perché sono state numerose le proteste anche da parte di associazioni come l’Arcigay.

I fidanzati sono congiunti

In un primo momento, non appena Conte aveva terminato la conferenza stampa del 26 aprile, si era compreso che i fidanzati fossero rimasti in lockdown. Ciò ha scatenato non poche ire e un mare di articoli di polemica a riguardo.

La questione fidanzati, però, resta comunque complessa. Si tratta di persone con le quali si ha una relazione sentimentale stabile. Come faranno le autorità a verificare la veridicità di un rapporto?