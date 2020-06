Fase 3, cosa si può fare da oggi 15 giugno? Le attività e le regole

Oggi 15 giugno parte la Fase 3 con la riapertura di molte attività e nuove regole. Ecco cosa potremo fare!

Ci siamo e da oggi si da il via alla Fase Tre dopo un lungo lockdown e una ripresa lenta. Cosa si potrà fare?

Riaperture e regole dal 15 giugno

Come si evince anche da Il Corriere della Sera, oggi 15 giugno si riprende quasi del tutto la vita normale ma sempre con regole e disposizioni da seguire.

Al via gli spettacoli aperti al pubblico con cinema, concerti e teatri al chiuso e all’aperto, sempre con posti distanziati tra loro. 1000 persone massimo per i luoghi aperti e 200 per i luoghi al chiuso:

“Restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o aperti”

Comunque sia fino al 14 luglio sono sospese tutte le attività:

“che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati all’aperto o al chiuso, le fiere e i congressi”

Per i concerti il pubblico dovrà mantenere le distanze di sicurezza come per gli altri spettacoli, così come se c’è un’orchestra con barriere fisiche oppure distanziamento autonomo.

Entrano in scena anche i centri estivi per i bambini, con tre operatori a disposizione e gruppi a seconda dell’età dei bambini. Stesso discorso vale per le aree gioco dove i bambini dovranno essere accompagnati da un adulto responsabile.

Aprono anche le sale bingo e le sale scommesse in tutte le regioni ove:

“ci sia compatibilità con l’andamento della situazione epidemiologica”

Confermate anche le fiere e le sagre con divieto assoluto di assembramento. Al via anche i matrimoni in alcune regioni, sempre seguendo le regole di sicurezza.