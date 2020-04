Nuove disposizioni per uscire di casa: cosa è consentito fare dal 4 maggio

Nuove disposizioni per uscire di casa: cosa è consentito fare dal 4...

Fase 2: FAQ sulle regole valide dal 4 maggio

In base al testo del decreto approvato dall’Esecutivo il 26 aprile scopriamo quali sono le motivazioni consentite e non per uscire di casa dal 4 maggio.

Dopo un’ondata di proteste sui Social una nota di Palazzo Chigi ha fatto trapelare che fra i congiunti sono compresi anche i «fidanzati stabili e affetti stabili».

Ecco le FAQ più gettonate in questa guida di Trend Online.

Si può svolgere l’attività motoria?

Dal 4 maggio è possibile svolgere attività sportiva o motoria, individualmente, o accompagnando minori o disabili.

L’importante è rispettare la distanza di due metri fra le persone e di almeno un metro per le altre attività.

Quindi si può fare jogging e andare in bicicletta da soli e rispettando la distanza di un metro (se è attività motoria) e di due (per quella sportiva).

Si può andare in palestra o in piscina?

L’Esecutivo non consente ancora di andare in palestra o in piscina dato che rimangono sospese le attività.

Si può chiacchierare in strada con amici?

No, è vietata ogni forma di assembramento di persone, sia in luoghi pubblici, sia privati.

Posso uscire con mio cugino?

In base al nuovo decreto è possibile uscire con i parenti fino al sesto grado. Non si possono incontrare amici e amiche.

Si possono incontrare i nonni?

Sì, in base al nuovo provvedimento è possibile incontrare tutti i congiunti purchè si evitino assembramenti, venga rispettato il distanziamento personale di almeno un metro e vengano utilizzate le mascherine.

Fra i congiunti rientrano i fidanzati?

Ebbene sì tra i congiunti rientrano “fidanzati stabili e affetti stabili”.

Si può uscire per andare al lavoro?

Ebbene sì gli spostamenti da casa motivati da comprovate esigenze lavorative sono consentiti.

È necessario compilare l’autocertificazione scaricabile dal sito del Ministero dell’Interno.

Si può andare al parco?

Ebbene sì, dal 4 maggio è consentito andare al parco, in ville o giardini pubblici, a patto che si rispetti il divieto di assembramento e la distanza di un metro fra le persone.

