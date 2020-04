Fase 2 Autocertificazione: quando utilizzare il Modulo?

Autocertificazione Covid-19: dal 4 maggio il nuovo Modulo per gli spostamenti

A partire dal 4 maggio inizia la Fase 2 e, come annunciato dal Premier Conte ieri sera in diretta, è necessario scaricare il Modulo di Autocertificazione solo per certi spostamenti.

“Ci sarà comunque sempre bisogno di un motivo per spostarsi”

e di conseguenza anche dell’autocertificazione.

Dall’inizio della Fase 2 la novità principale è rappresentata dalla possibilità di muoversi per andare a trovare i propri parenti, ma con le mascherine.

Ed è garantito anche il rientro nel proprio domicilio.

Pertanto, si attende che il modulo dell’autocertificazione cambierà nuovamente a partire dal 4 maggio.

Pertanto, l’autocertificazione resta per almeno due settimane e, alle tre motivazioni (comprovati motivi di lavoro, salute o necessità), se ne aggiunge una quarta, cioè l’incontro con i congiunti.

Si potrà andare a casa di genitori e figli senza organizzare feste familiari e mantenendo le misure di sicurezza.

La mobilità fuori regione resta vietata, a meno che non si debba rientrare nel proprio domicilio o si abbiano comprovate esigenze lavorative.

Fase 2, Unlockdown: dal 4 maggio le nuove regole

Dal 4 maggio ci saremmo aspettati il completo ritorno agli spostamenti tra i Comuni, con l’abolizione dell’obbligo di autocertificazione (che rimarrebbe solo per chi dovrà uscire dalle Regioni).

“Non siamo ancora nella condizione di ripristinare una piena libertà di movimento, ma stiamo studiando un allentamento delle attuali, più rigide restrizioni”.

Il Premier assicura maggiori spostamenti, preservando tutte le garanzie di prevenzione e di contenimento del contagio Covid-19.

Fase 2: come saranno gli spostamenti tra Comuni e Regioni?

A quanto si è appreso dal discorso del Premier Conte il Governo eliminerà alcune misure restrittive attualmente in vigore, a cominciare dal divieto di spostarsi fra i Comuni, salvo esigenze lavorative o emergenze varie.

Ad esempio, chi vorrà recarsi da Carrara a Massa, potrà farlo liberamente senza portarsi dietro l’autocertificazione.

Al momento non vi è ancora alcuna ufficialità a riguardo.

Per gli spostamenti tra Regioni permane l’obbligo di compilazione dell’autocertificazione.