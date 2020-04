Farmacista positivo al coronavirus e in quarantena sorpreso al lavoro: “Ho sbagliato, pagherò”

Farmacista positivo al coronavirus e in quarantena sorpreso al lavoro: “Ho sbagliato,...

Il farmacista positivo al coronavirus e sorpreso a lavoro nella sua attività prova a difendersi. Pierangelo Usberti è il presidente dell’ordine di farmacisti di La Spezia.

È stato denunciato il farmacista positivo al coronavirus, che si è recato al lavoro nonostante avesse l’obbligo di quarantena. Il noto professionista ha provato a spiegare la situazione, annunciando le dimissione da presidente dell’ordine.

Farmacista in quarantena sorpreso al lavoro

Era risultato positivo al coronavirus, così per lui era scattato l’obbligo di quarantena a casa, perché i sintomi dell’infezione non erano preoccupanti.

Nonostante ciò, Pierangelo Usberti ha deciso di recarsi al lavoro, per sbrigare alcune pratiche burocratiche. Come riporta anche Fanpage, durante una serie di controlli sul rispetto delle norme di sicurezza, la Polizia di La Spezia lo ha sorpreso al lavoro e per l’uomo è scattata la denuncia.

Disposta quindi la chiusura immediata dell’attività e la sanificazione prima della riapertura.

Pierangelo Usberti prova a difendersi

Il farmacista denunciato è il presidente dell’ordine dei farmacisti di La Spezia, nonché proprietario della farmacia. Pare che all’arrivo della Polizia, Usberti si trovasse al pc in una stanza nel retro dell’attività.

Il farmacista ha provato a difendersi, ammettendo la leggerezza.

“Ho commesso un errore di cui pagherò le conseguenze”.

L’uomo, risultato positivo al coronavirus alla fine di marzo, ha raccontato di non avere più i sintomi del Covid-19, ecco perché avrebbe deciso di recarsi al lavoro, dovendo sbrigare alcune pratiche burocratiche.

Il farmacista è stato denunciato per violazione del testo unico delle leggi sanitarie, che prevede l’arresto da 3 a 18 mesi ed una multa che va da 500 a 5000 euro.

Nella giornata di ieri aveva fatto il tampone ed era in attesa dei risultati, quindi ancora formalmente in quarantena.

Usberti, intanto, ha annunciato le dimissioni da presidente dell’ordine dei farmacisti, di cui ricopre il ruolo da diversi anni.