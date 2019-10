L’Aifa lancia un nuovo allarme, dopo i farmaci con ranitidina, ora nel mirino ci sono gli emoderivati – in quanto il sangue potrebbe essere infetto

Nuovo allarme dall’Aifa che ora ritira i lotti di alcuni farmaci emoderivati per possibile sangue infetto. Ecco i dettagli.

Allarme per emoderivati

Nei giorni scorsi la Aifa ha lanciato un allarme per alcuni lotti di medicinali contenenti ranitidina mentre ora – come da comunicazione ufficiale dal suo sito web – manda un allerta per gli emoderivati Biotest Italia e Kedrion con possibilità di sangue infetto.

Il divieto è diramato per l’utilizzo di tre lotti in particolare, che sono destinati per la cura dei malati che presentano emofilia. La comunicazione riguarda dei lotti già distribuiti con destinazione ad estensione nazionale.

Una decisione portata avanti in via del tutto precauzionale, prendendo in carico una nota di una dopo donazione con diagnosi sospetta. Bisognerà però attendere che arrivino tutti i risultati e ulteriori analisi – per confermare o annullare quanto sopra.

Quali sono i prodotti ritirati dall’Aifa?

I lotti dei medicinali, come da comunicazione del sito ufficiale, sono i seguenti:

PENTAGLOBIN*EV 1FL 50MG/ML50ML – AIC 029021033 – lotto n. B146438 scad. 31-10-2020 della ditta Biotest Italia Srl

PENTAGLOBIN*EV 1FL 50MG/ML100M – AIC 029021045 – lotto n. B146428 scad, 31-10-2020 della ditta Biotest Italia Srl

IGVENA*EV 1FL 200ML 50G/L+SET – AIC 025266178 – lotto n. 187711 scad. 31-3-2021 della ditta Kedrion Spa

Questi medicinali fanno parte di tre lotti plasmaderivati dove la donazione di sangue ha riscontrato una sospetta Encefalopatia Spongiforme Trasmissibile: