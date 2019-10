Farina 00: ecco le 7 valide alternative da usare in cucina

La farina 00 è uno degli ingredienti più usati in cucina. Ecco, però, 7 valide alternative a questa tipologia da usare per preparare i propri piatti.

Farina 00: uno degli ingredienti più usati in cucina. la sperimentazione di farine alternative può fornire una gamma di nuovi sapori ai tuoi piatti.

Dalla farina di farro dolce e ricca di noci alla farina di piselli colorata e vibrante, si possono dare ulteriori sfumature alle zuppe invernali e non solo.

Avena

Generalmente, la farina di avena ha un sapore più intenso e una consistenza più ruvida della farina di grano, che la rende un delizioso sostituto di torte, biscotti, muffin e simili.

La parte migliore della farina di avena è che è facile da preparare in casa, basta far passare i fiocchi d’avena attraverso un robot da cucina fino a quando non diventano polvere. Non contiene glutine.

Mandorla

La prossima volta che ti prepari a preparare pollo o polpette impanate, considera di sgranocchiare briciole di pane o farina di grano con farina di mandorle.

La consistenza grossolana di questa farina di noci conferirà al tuo piatto finale una consistenza super croccante.

Inoltre, è una deliziosa aggiunta alle ricette dei muffin, torte e biscotti, praticamente qualsiasi dessert che non abbia bisogno di aumentare durante la cottura.

Farro

Vuoi preparare una pizza per la cena? Prova a usare la farina di farro al posto della farina di grano durante la preparazione dell’impasto: aggiungerà un sapore leggermente dolce e un po’ di croccantezza alla tua crosta.

E come bonus aggiuntivo, e diversamente dalle altre farine, la farina di farro può essere sostituita per la farina di grano con un rapporto 1:1, quindi non devi nemmeno impazzire a calcolare la giusta quantità.

Quinoa

La quinoa non è solo per le tue fantasiose ciotole di cereali. La farina di quinoa è un’ottima aggiunta all’arsenale di ogni fornaio e permette di creare soffici frittelle, focaccine tenere e altro ancora.

Anche se puoi usare il 100% della farina di grano per la farina di quinoa in ricette come pane alla banana o zucchine, dovresti sostituire solo 1/4 di farina di quinoa per ricette come focaccine e pancake per evitare di influenzare negativamente la consistenza del tuo piatto finale.

Soia

Anche se la farina di soia potrebbe non essere la scelta migliore come ingrediente bsae nella tua ricetta preferita dei biscotti, ti consigliamo di usarla diversamente, per preparare, ad esempio, il sugo.

La farina di soia ha una consistenza finissima e polverosa che la rende un perfetto addensante in una vasta gamma di salse, dalle complesse salse besciamelle ai sughi semplici.

Ceci

Questa farina naturalmente densa e dal gusto cremoso è perfetta per tutte le tue esigenze di cottura, producendo biscotti teneri, sostanziosi, pane e muffin se usata al posto della farina per tutti gli usi.

Prova a consumare 1/2 della tua farina di grano per la farina di ceci per evitare di creare un dessert troppo denso. La farina di ceci è anche il legante perfetto per le frittelle di verdure e le polpette.

Piselli

Anche se può apparirti insolita, la farina di ceci è una realtà. La tonalità verde brillante della farina di piselli potrebbe farti pensare che sia appropriato solo per festività specifiche e per preparare i classici dolcetti di Halloween o la zuppa di piselli.

Non è così, fidati di noi: puoi usare questa vibrante farina di legumi per altro. Usa la farina di piselli ovunque usi la farina di ceci: in frittelle, muffin, ad esempio.