Fare il bucato, risparmiando soldi e tempo: ecco qualche dritta

Se odi fare il bucato, alza la mano. Lo smistamento, l’attesa, la piegatura, la scomparsa inspiegabile di un calzino. Quando finirà tutto questo? Puoi rendere tale compito ingrato un po’ più facile da sopportare evitando questi errori che ti costano tempo, denaro e un po’ di sanità mentale.

Non stai usando detersivi per bucato da ‘risciacquo pulito’

La maggior parte dei detersivi per il bucato sono profumati e hanno nomi che ricordano una pioggia estiva o una brezza primaverile.

Anche se conferiscono una gradevole profumazione ai tuoi capi, non è detto che li rendano puliti. I tuoi vestiti sono puliti, nel senso che lo sporco e la sporcizia sono stati eliminati, ma di conseguenza sono rimasti residui di detergenti chimici.

Michelle C. Smith, imprenditrice e blogger specializzata nella creazione di prodotti per la pulizia naturale, afferma: “Il più grande errore nella lavanderia che le persone stanno facendo non è usare un detersivo per bucato con risciacqua pulito“.

Per risolvere questo problema, prova a cambiare il tuo marchio normale con prodotti naturali e privo di profumi.

Stai usando troppo detersivo

Mona Weiss di Eco Nuts, dice che il sovradosaggio di detergenti può far ottenere vestiti sporchi e logori nel tempo, con dispendio di soldi.

Pertanto, leggi bene le istruzioni e assicurati di misurare correttamente le dosi.

Stai sovraccaricando la lavatrice

Un altro problema è il riempimento eccessivo della macchina, che è completamente controproducente e costoso.

Bisogna caricare la giusta quantità di indumenti, senza affaticare la lavatrice, seguendo il corretto carico.

Non controlli bene cosa c’è nelle tasche

Soldi dimenticati, penne, pastelli che finiscono nella lavatrice, nonché gomme da masticare. Questo spesso finisce nell’oblò.

Tutti i tipi di carta vengono mutilati e distrutti, e talvolta ci sono oggetti che si riconoscono nemmeno dopo il lavaggio. Prima di caricare, dunque, meglio controllare.

Perdi troppo tempo a dividere i vestiti dei bambini per colore

In generale, la maggior parte di noi ordina i propri abiti in pile leggere, bianche, scuri e denim, perché non vogliamo uno qualsiasi dei coloranti che scarichi su altri indumenti.

I bambini, d’altra parte, sono una storia diversa e, spesso, si perde tanto tempo a suddividerli cromaticamente. Non c’è bisogno di spendere il tuo prezioso tempo per ordinare il cesto senza fondo in pile separate.

Più che altro, tieni lontani i bianchi, gli indumenti scuri e gli oggetti rosso scuro.

Stai spendendo soldi per gli smacchiatori chimici quando i rimedi domestici funzionano altrettanto bene

Hai un intero arsenale di smacchiatori acquistati in negozio nella tua lavanderia? Stai sprecando i tuoi soldi. Hai già rimedi anti-macchia in casa, meglio delle loro controparti chimiche ma funzionano altrettanto bene – se non meglio.

Tra questi, il bicarbonato di sodio che può essere mescolato a un po’ d’acqua al fine di realizzare una pasta, da lasciare in posa per 20-30 minuti, per poi lavare come al solito.

Non stai seguendo le istruzioni per la cura

Se il bucato risulta rovinato, c’è qualcosa di sbagliato – ed è probabilmente colpa tua.

Non tutti i capi devono essere trattati allo stesso modo, quindi è importante leggere le istruzioni per la cura dei vestiti prima di lavarli.

In genere è consigliabile rovesciare il denim prima di procedere al lavaggio a freddo; molti articoli in cotone hanno istruzioni speciali; non mettere niente di lana nella lavatrice o nell’asciugatrice a meno che tu non abbia intenzione di consegnarlo al nipote di cinque anni quando il ciclo è finito.