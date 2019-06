Quante calorie bruci quando fai l’amore? Ecco la risposta

La ricerca dice che il conteggio può variare, ma – quel che è certo – è che non può sostituire un allenamento quotidiano.

Quante calorie si bruciano facendo l’amore?

Ci sono stati alcuni diversi studi che si focalizzano sulla correlazione tra fare sesso e bruciare calore e, in particolare, quante se ne bruciano con questa attività fisica.

Uno studio dell’Università del Quebec ha monitorato e confrontato le calorie bruciate durante l’esercizio fisico rispetto al sesso.

I risultati mostrano che gli uomini bruciano più di 100 calorie durante 25 minuti di sesso o 4,2 calorie al minuto. Le donne bruciano solo 69 calorie per 25 minuti di sesso o 3,1 calorie al minuto.

Per un tempo di 30 minuti, invece, hanno bruciato più calorie. Le donne hanno bruciato in media 213 calorie e gli uomini hanno bruciato una media di 276 calorie, secondo i risultati dello studio.

E le notizie peggiorano solo da lì. Un rapporto pubblicato nel New England Journal of Medicine ha rilevato che gli uomini bruciano solo 21 calorie durante sei minuti di sesso, che è in genere il tempo in cui il sesso dura per la coppia media. Lo studio non ha incluso le donne.

Le calorie bruciate durante il sesso variano

Sulla base della ricerca attuale, è difficile individuare esattamente quante calorie bruciano le persone durante il sesso poiché ci sono così tante variabili, secondo Michael Henri, fondatore di Michael Henri Coaching che ha una laurea in Kinesiologia e Fisioterapia.

“Ci sono tanti fattori da considerare quando si calcolano le calorie bruciate durante il sesso, come età, peso, metabolismo, sforzo, posizione e durata“, dice.

“Questi fattori possono modificare in modo significativo i risultati dell’esito a seconda della loro linea di base“.

Non puoi controllare alcuni di questi fattori, ma hai il potere di migliorare la tua vita sessuale. Candy Morales, allenatrice di celebrità e esperta di salute e benessere, spiega che, nonostante questi fattori, il dispendio energetico e le calorie bruciate saranno sempre più alti con l’esercizio fisico, rispetto al sesso.

Come puoi bruciare più calorie durante il sesso?

In generale, l’attività ad alta intensità brucia più calorie rispetto all’attività bassa o moderatamente intensa, secondo Nesochi Okeke-Igbokwe, medico ed esperto di salute.

“Quindi, se cerchi di utilizzare il sesso come forma principale di esercizio, probabilmente trarrai maggiore beneficio da una sessione ad alta intensità“, afferma il dottor Okeke-Igbokwe.

Ci sono alcune cose che potresti fare in camera da letto per aumentare le calorie bruciate:

“Il modo migliore per bruciare calorie durante il sesso è quello di applicare un livello di sforzo per aumentare il più possibile la frequenza cardiaca“, dice Henri. Potresti attuare ciò, facendo sessioni sessuali più lunghe o cambiando posizione, aggiunge Dr. Okeke-Igbokwe. Trovare modi creativi per prolungare l’esperienza porterà inevitabilmente a consumare più calorie e a bruciare più calorie, aggiunge Morales.

Bruciare calorie non è l’unico beneficio del sesso

Anche se il sesso potrebbe non essere il modo migliore per bruciare calorie, ci sono alcuni altri benefici per la salute inaspettati che puoi ottenere dal fare l’amore.

Fare sesso regolare aiuta il tuo corpo a combattere le malattie, migliora la tua salute mentale e l’umore e ti fa sembrare più giovane.

Molti vantaggi incrociano sia il sesso che l’esercizio perché comportano aumento della frequenza cardiaca, resistenza e forza.

Entrambe le attività sono buone anche per la tua mente, soprattutto perché aumentano le endorfine, dice Morales. Non dimenticare che fare l’amore potrebbe persino aiutarti a rallentare l’invecchiamento, se fai sesso molte volte. Questa è una ragione sufficiente per impegnarsi a farlo certamente più spesso.