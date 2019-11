Far crescere i capelli naturalmente? Ecco 7 rimedi efficaci

Ecco 7 rimedi domestici facili ed efficaci per far crescere i capelli naturalmente ed evitarne la caduta.

Succo di cipolla per la crescita dei capelli

Questo rimedio è considerato uno dei più efficaci e antichi. Il motivo è che contiene zolfo che aumenta la produzione di collagene nei tessuti e aiuta la ricrescita dei capelli.

Non lasciare che il forte odore del succo di cipolla ti impedisca di usarlo, perché si spegne subito dopo un risciacquo.

Per provare questo rimedio, tagliare alcune fette di cipolla e spremere il suo succo (schiacciandolo o grattugiandolo) e applicarlo sul cuoio capelluto per circa 10-15 minuti.

Lascia che funzioni la sua magia e poi risciacqua con uno shampoo delicato.

Suggerimento rapido: puoi sostituirlo anche con il succo di patate.

Latte di cocco

Secondo il Dr. Blossom Kochhar, Presidente del Blossom Kochhar Group of Companies, il rimedio più efficace per la crescita naturale dei capelli è l’uso del latte di cocco perché è ricco di ferro, potassio e grassi essenziali.

Prendi il latte di cocco da una noce fresca (non acquistare il latte di cocco – estrailo meticolosamente da una noce di cocco fresca).

Ad esso aggiungere mezza spremuta di limone, 4 gocce di olio essenziale di lavanda. Mescola accuratamente e applicalo sul cuoio capelluto, lascialo in posa per 4-5 ore e poi risciacqua.

Aceto di mele

L’aceto deterge delicatamente il cuoio capelluto e mantiene l’equilibrio del pH dei capelli accelerando così la crescita dei capelli.

Inizia a preparare una soluzione diluita mescolando 75 ml di esso in un litro di acqua per un lotto più grande o 15 ml di esso in una tazza di acqua filtrata calda per un lotto più piccolo.

Per applicare questa soluzione, usala come risciacquo finale dopo aver lavato i capelli. Questo darà anche ai tuoi capelli una maggiore lucentezza e aumenterà la crescita dei capelli.

Uova

Questo rimedio domestico viene utilizzato in tutto il mondo per una crescita dei capelli rapida e naturale.

Come sappiamo, le uova contengono alti livelli di proteine ​​che aiutano nella formazione di nuovi capelli. È anche ricco di zolfo, zinco, ferro, selenio, fosforo e iodio.

Per la maschera all’uovo, separa un albume in una ciotola e aggiungi un cucchiaino di olio d’oliva (puoi anche usare olio di semi d’uva o olio di lavanda) e miele.

Prepara una pasta e applicala su capelli e cuoio capelluto per circa 20 minuti. Risciacqualo con acqua fredda e un po’ di shampoo.

Fieno greco

Questa erba è anche un antico rimedio per i problemi di crescita dei capelli. Contiene proteine ​​e acido nicotinico.

Aggiungi un cucchiaio di questa erba e acqua in un frullino, fino a quando si è formata una pasta liscia.

Aggiungi un po’ di olio di cocco (o latte) e applica sui capelli e sul cuoio capelluto per mezz’ora. Lavalo con uno shampoo delicato.

Questo rimedio non solo ti aiuterà a crescere i capelli, ma proteggerà anche il colore naturale dei tuoi capelli.

Tè verde

Ora hai la soluzione perfetta per quelle bustine di tè usate che butti via ogni giorno.

Il tè verde, come sai, è super ricco di antiossidanti e aiuta a stimolare la crescita dei capelli e prevenire la caduta dei capelli.

Applicare il tè verde caldo (dalle bustine di tè usate) sul cuoio capelluto e lasciarlo per un’ora. Lavalo via con acqua fredda.

Uva spina indiana (amla)

Questo frutto magico è un concentrato di sostanze nutritive. È ricco di vitamina C e accelera la crescita dei capelli.

Tutto quello che devi fare è mescolare 2 cucchiaini di polvere di amla o succo con uguali quantità di succo di lime e lasciarlo asciugare.

Risciacqualo con un po’ d’acqua calda. Preverrà anche la pigmentazione dei capelli. L’Amla è ricca di vitamina C che accelera la crescita dei capelli.