Fanny Ardant, attrice francese da premio Oscar: carriera, famiglia, segreti

Chi è Fanny Ardant, la nota attrice francese, vincitrice di un Premio Oscar e di due Nastri D’Argento

Scopriamone di più su Fanny Ardant, classe ’49, regista e attrice in numerosi film francesi.

Chi è Fanny Ardant

Fanny Marguerite Judith Ardant nasce a Saumur, il 22 marzo del 1949.

L’attrice e regista francese, nell’arco della sua carriera, vince un Premio Cesar come migliore attrice (a fronte di 5 candidature), un European Film Award, un Orso d’argento al Festival di Berlino e due Nastri d’argento.

Il suo esordio cinematografico avviene invece nel 1976 con il film Marie-poupée diretto da Joël Séria. Attira l’attenzione di François Truffaut che la vuole nel ruolo di protagonista ne La signora della porta accanto, dopo di che lavora con Claude Lelouch che la dirige in Bolero.

La Ardant lavora anche con Vittorio Gassman in Benvenuta (1983) di André Delvaux e La vita è un romanzo (1983) con Gassman e Geraldine Chaplin. Partecipa anche a Un amore di Swann (1984) con Ornella Muti, Michele Placido, Alain Cuny e Alain Delon, Consiglio di famiglia (1986) di Costa-Gavras con Jack Nicholson, e La famiglia (1987), diretto da Ettore Scola con Gassman.

Altri film che la vedono nel cast sono L’ultima luna (1990), Il colonnello Chabert (1993), Sabrina (1995) e Al di là delle nuvole (1995) di Michelangelo Antonioni, con John Malkovich, Marcello Mastroianni, Inés Sastre; Cento e una notte (1996) con Mastroianni, La cena (1998) di Ettore Scola, ultimo della coppia Ardant-Gassman.

Nel 2000 è nel cast di Nessuna notizia da Dio (2001), 8 donne e un mistero (2002) di François Ozon con Catherine Deneuve e Isabelle Huppert, L’odore del sangue (2003) che la vede in coppia con Michele Placido.

Nel 2009 realizza il suo primo film come regista: Cendres et sang. Nel 2019 è ospite della Festa del Cinema di Roma, per presentare il film La Belle Èpoque, pellicola con la stessa Fanny e Daniel Auteil, al cinema dal 7 novembre 2019.

Famiglia e segreti

Fanny Ardant ha un fratello e una sorella.

Non si è mai sposata, ma ha tre figlie: Lumir, nata nel 1975 da Domenico Leverd, Josephine, nata nel 1983 da François Truffaut, e Baladine, nata nel 1990 da Fabio Conversi.